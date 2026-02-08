Цецо Елвиса: Опростачването тръгна от чалгата и днес тази култура е навсякъде

Днес всеки гони рейтинг и печалба и си продават душата

Цветелин Атанасов, или Цецо Елвиса, доказа, че е не само перфектен имитатор на Краля на рока, но и може да свети със собствена светлина. Новата му песен, която е в дует с Мими Николова - “Замълчи, замълчи” се превърна в хит и се върти често в ефира. Цветелин се сдоби с прозвището Елвиса, след като таланта му да се превъплъщава в Елвис Пресли получи признание и в Щатите. В зората на кариерата си, той спечели отличието за “Най-добър млад двойник” на Елвис, на престижния конкурс в Мемфис. Документални филми за Цецо Елвиса са снимали Channel 4, както и тв Arte. В продължение на три години, той пее хитовете на легендарния изпълнител в прочутия “Европа парк” в Германия. Съдбата му е свързана с Краля на рока още от самото начало, защото при запознанството си, родителите му печелят конкурс за най-добре танцуваща двойка, точно на песен на Елвис. Когато Цецо е на 9 години, баща му го изненадва с албума “The best of Elvis”, който буквално го омагьосва и той започва да прави опити да го имитира. Цветелин има издаден албум с хитове на Елвис в нов аранжимент - “Спомен за Елвис.” Той притежава и благодарствено писмо от президента Бил Клинтън за приноса му в развитието на Българо-американските културни отношения. Цецо и съпругата му Мариела са заедно от 27 години и имат една дъщеря - Виктория.

- Цветелине, тази седмица излезе видеото към вашата дуетна песен с Мими Николова “Замълчи, замълчи”, която е нова версия на култовия шлагер от филма “Любимец 13”. Кой даде идеята за този красив клип?

- Идеята за сценария дойде от режисьора Владимир Мастиков, който направи и документалния филм за Мими Николова - “Синьо” и има желание тази песен да стане част от него. Самият клип пресъздава историята на Мими Николова - как в началото е била избрана да запише “Замълчи, замълчи” за филма “Любимец 13”, след прослушване при Петър Ступел. Той не можел да открие подходяща изпълнителка за песента, но благодарение на Джеки Леви (ръководител на Хора на девойките) се среща с нея и веднага я харесва. Искахме да снимаме клипа в зала “България”, където реално е записвала песента, но тя беше заета нон-стоп и направихме записа в Дома на миньора в Перник, който е със страхотна архитектура. Отправям благодарности към община Перник и лично към кмета, защото безвъзмездно ни пуснаха да снимаме там, от респект към Мими Николова. Аранжор на новата версия на песента е китаристът на Лили Иванова - Иван Йорданов-Чери. Веско Ешкенази изсвири блестяща цигулка в нея, същото мога да кажа и за пианиста Иво Дуков.

На снимките на “Замълчи, замълчи”, пред розовия кадилак на Цецо.

- Как си обясняваш тази магия, че “Замълчи, замълчи” е записана преди близо 70 години, а и днес звучи все така актуално и вашата версия стигна първото място в класацията на “БГ радио”, докато повечето съвременни хитове се забравят още на следващия месец?

- Едно време хората са правили красиви песни от душа - търсили са красива мелодия, която да облекат с красиви думи, докато сега е главно ритъм - тунки-тунки и танцуваме на него с маймунски танци... Като цяло в новите песни нищо съществено не се казва -“как си брат”, “да, брат”, като за младите с техния сленг. Вече не се спазват мелодия, куплет, припев, бридж... Още преди на навлезе изкуствения интелект, всичко беше лъжа и измама и музика се пишеше в едно петолиние, в което наслагваш бас, китарка и твоя глас, като през декодер го променяш да не е фалшив. Днес всеки разчита на визия и хората слушат с очите - просто гледат една по-разсъблечена мацка и не се замислят какво пее. Едно време се е ценяла естествената красота. Ето, Мими не си харесваше много носа, докато снимахме видеото, но аз є казах: “Ти имаш прекрасни сини очи!”. Тогава са се правели песни с послание, които докосват душата и хората са ти прощавали дребните несъвършенства, които имаш. Новите изпълнители приличат на клонинги, сякаш ходят при един и същ пластичен хирург, а борбата е да направят хитове-еднодневки, докато предишните песни са се запазили като вечни класики. Говорил съм с хора, които работят с изкуствен интелект и те са ми споделяли, че могат да напишат един албум за денонощие. Само му казват колко и какви думи да има и примерно в какъв стил да е и той е готов! Но така с AI се губи божествената връзка и посланията, които идват отгоре, които правят нещата да станат велики.

- Какви нови проекти ти предстоят?

- Продължавам с тази моя идея за съживяване на стари български хитове - класики. В момента съм в трескаво търсене на кое ще бъде следващото парче, след успеха на “Блажени години” и уау-ефекта на “Замълчи, замълчи”! Това ми дава криле, че съм на прав път и искам максимално много песни да направя и да предложа на младото поколение - да видят какво се е правило преди, но в по-смилаема за тях форма. А другите, които помнят тези песни, сега да си ги припомнят с една приятна и носталгична нотка. Имам желание, като се съберат достатъчно песни да направя и албум! Другия месец - на 6-ти март в Sofia Live Club, ми предстои вълнуващ концерт “На жените с обич”, в който специален гост ще бъде Мими Николова и ще изпълним дуета ни пред публика, ще представим и видеоклипа към него. Ще има и други изненади. Искам да изпея и от авторските ми парчета и хората да видят, че съм правил авторски неща, освен кавъри.

Цецо е подготвил много изненади за концерта си на 6-ти март.

- През 2012-та ти беше много близо до това да представиш страната ни на “Евровизия”. Гледа ли конкурса тази година, когато отново не се размина без скандал и кой беше твоят фаворит? Ако зависеше от теб, кой изпълнител би искал да ни представи?

- Страната ни участва в “Евровизия” още от 2005-та и това винаги е свързано с някакъв скандал. През 2012-та стигнах до финал, но изтеглих късата клечка, защото точно тогава за първи път бяха допуснати фолк изпълнители - Десислава и Софка (Маринова) участваха, а те имат огромна фен маса. Тази година огромния процент от изпълнители бяха от каталога на Саня Армутлиева, така че нямаше как да не спечели някой от тях. Тайно се надявах да е Михаела Маринова, защото като глас я харесах много. Иначе, като харизма си я харесвам Дара, като глас също не е лоша и є желая успех, дано да є направят хубава песен. Според мен, ако изпратят един Иво Димчев - човек, който покрива всички критерии, той би ги утрепал със своята идентичност. Толкова е специфичен- със силна индивидуалност и с щипка лудост в него, че е перфектен за “Евровизия” и ще ги смачка! Със сигурност се надявам другата година да изпратим него. Кристиан Костов също беше подходящ за това шоу, но като знаем, че там се котират много изпълнители като Кончита Вурст и Верка Сердючка, то Иво Димчев определено отговаря на това и с две ръце бих гласувал за него. Сега отново пожелавам успех на Дара.

- Като цяло, харесваш ли конкурса за песен на “Евровизия”, или предпочиташ да се беше запазил нашия “Златен Орфей”?

- Определено съм за “Златният Орфей”! “Евровизия” е прекалено предвидима геополитически. Явява се например изпълнител от Латвия и Естония гласува за него, отиде Македония и гласуват Сърбия и Черна гора... Не ми харесва тази геополитическа подкрепа и подобни механизми. Харесва ми стария вариант на избор за българска песен на “Евровизия” - явяват се много изпълнители, които предлагат песни и жури ги избира, а не жури да избира от дадени певци, защото така винаги ще печели силният на деня, който ръководи шоубизнеса. Така всичко се свежда до един тесен кръг и ще изпуснем талантлив човек със страхотни качества. Едно време, като участвах аз, просто си давахме песните, които трябваше да не са въртени до дадена дата - чисто нови! Стотици хора си даваха нещата и журито избираше 10 от тях. С днешния регламент логично печелят силните на деня - тези, които са ни най-често пред очите и нямаме смелостта да изберем някой по-неизвестен с качества. Би трябвало да има бойскаутове, които да проучват за таланти по пиано барове и клубове, както е при футболистите например.

- Прави ли ти впечатление, че в големите медии често гостуват риалити звезди и момичета, които си търсят богат мъж да ги издържа за пет цифрени суми на месец, вместо да канят по-стойностни гости?

- Това е така, защото всеки гони рейтинг и печалба и си продават душата! Не виждат страничния ефект от цялата работа, че нашите деца, вкл. и моето, което е на 13 години, гледат разните “Ергени” и Биг-брадъри и това също ги формира като хора и какви да са им ценностите, или води до липса на всякакви ценности. Много актуална е репликата: “Маме, гледай да си намериш подходящия партньор с пари!” Чалга културата е навсякъде - облекло, пластики, маниери... Да, хубаво е да се разхубави човек, но нека това да не е основното и това да е критерия една жена да си намери приятел - да е изцяло тунингована. Те вече стават като клонинги! Опростачването тръгна от чалгата и от тази чалга култура. Гледам как често канят такива персони, които нищо интелигентно не казват и въобще цари повсеместна простотия и дъщеря ми гледа това, а аз се червя, че и тя гледа такива муцуни, но съм безсилен пред тези тик-тоци и социални мрежи.

- В какво вярваш и случвали ли са ти се чудеса?

- Аз съм вярващ човек - имам вярата и в себе си и в Бог, както и в това, че доброто някога ще победи. Всяка вечер благодаря на Бог, че съм жив и здрав, а също и семейството ми, защото в такова тежко време, ако нямаш семейство, родители и деца... А чудеса се случват всеки ден! Най-голямото чудо е, че ми се роди дете след 13 години мъки и голямо желание от наша страна -дори това да се случи инвитро, но важното е, че с Мариела станахме родители. Чудо е също, че като малък толкова харесвах Елвис и мечтаех да се докосна по някакъв начин до тази магия и стана така, че целият ми път и живот е белязан от него и даже не мога да се откача. (Смее се.) Мечта ми е да попадна в киното, или в сериал и да играя роля, нямаща нищо общо с Елвис, така че хората да ме усетят като човек. Иначе, като погледнеш, всяко малко нещо е едно чудо, дори това, че всеки ден си оцелял и си жив е чудо!