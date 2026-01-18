Силвестър Силвестров от Братя Мангасариян: През миналата година станах обект на брутален интернет тормоз

От 91-ва година не сме мръднали напред, а по-скоро много назад

Популярният актьор, певец и шоумен Силвестър Силвестров е известен и като Зюмбюл от култовата група Братя Мангасариян. Той е завършил НАТФИЗ, в класа на проф. Снежина Танковска през 1997-ма г. Още като студент се сближава с Александър Сано-Среброто и Владислав Петров-Кулю, с които след това сформират хитовата банда. Те стават познати на широката аудитория след 2005-та година и създават хитове, като “Бай Мангау”, “Въф Кубъ”, “Теро Реро”, “Млад, силен, красив” и “Ромео и Юлия”, с които оглавяват първите места на националните класации. След известно прекъсване, през 2015 година Братя Мангасариян се завърнаха на сцената с комедийно-музикалното шоу “За вредата от образованието, културата и изкуството”. Силвестър участва и в известни театрални спектакли, като “Ромео и Жулиета”, “Хамлет”, “Чайка”, “Белла Дона”, “Молба за напускане” и “Валсът на розите”. В момента е много популярен в социалните мрежи, където видеата му се радват на милиони гледания. Актьорът има един син - Давид, от брака му с телевизионната водеща Мария Силвестър. С днешна дата той е щастлив с новата жена до себе си, с която са заедно от 11 години.



Наблюдаваме едни нелогични действия от хора, които водят Европа към пропаст

Харесвам Виктор Орбан, защото успя с достойнство да мине през ЕС и да каже - това да, това не

Депутатите в Унгария карат малки и скромни коли и заплатите им са доста по-ниски от тези на нашите

- Силвестър, с какви нови проекти стартираш новата година и с какво ще запомниш най-силно изминалата 2025-та?

- Стара моя мечта е да играя в представление на Теди Москов и съм щастлив, че сега се сбъдна с “Муха в главата”. Според мен, няма такъв актьор, който да не си е мечтал да играе в негов спектакъл - той е един непресъхващ извор и един от най-добрите режисьори в света! “Муха в главата” е представление на Пазарджишкия театър, а премиерата ще е през февруари. Освен това, продължавам да играя в “Молба за напускане”, както и в новия спектакъл “Белла Дона”. С Братя Мангасариян също сме активни и сега пускаме още една нова песен, която вероятно ще се казва “Напреднал Йода” и е като ретроспекция на нещата, случили се през годините.

Иначе, 2025-та беше за мен година на борба с тролове, това е най-модерното в момента! Наложен ми бе всякакъв опит за интернет тормоз - блокиране, изтриване на акаунти, докладване, разбиване на пароли от недоброжелатели - направо брутално! Изтриха ми цялата информация в компютъра, плюс осем терабайта диск закачен в компютъра - всичко, което съм правил... Но както каза жена ми: “Това е чудесен начин да започнеш наново!” Слава Богу, тя пази поне някакви снимки със сина ми, така че не съвсем всичко е изчезнало. Съжалявам единствено, че ми изтриха и една голяма папка с неща, които съм писал - песни и смешки. За щастие нямах бийткойни. (Смее се.)

Братя Мангасариян отново са на гребена на вълната.

- Явно си неудобен, защото имаш активна позиция и не се притесняваш да изразяваш мнение по важни теми...

- Доколкото разбирам и от други, които изразяват позиция - никой не обича хора с мнение, особено в политиката. Обичат тихо пасящи овчици, за да могат да правят каквото си поискат във всяко отношение, а всеки който нададе глас... Но те нямат никаква представа колко много хора мислят по същия начин - по моя статистика, поне 90 процента споделят моето мнение. Знам го от коментарите и лайковете. Като казваш истината, ставаш неудобен.

Бях пуснал едно видео за троловете, което направи в тик-ток над осемдесет хиляди гледания за кратък период, въпреки че там по принцип вървят други видеа. След това получих съобщение, че е спряно заради съдържанието му. В него с още един човек се опитахме да обясним как работят тези тролове, защото много хора си мислят, че това са реални хора, което не е така. Ако преди действително са били реални хора, които са седели и писали, то сега вече един човек управлява хиляди профили! Явно никой не иска да се знае тази информация и затова изтриха видеото. Аз го качих наново, но пак го блокираха...

- През миналата година Братя Мангасариян се завърнахте ударно с “Луксозни глупости”. Какво ви провокира да създадете този оригинален текст и кои от идеите в него са твои?

- В това парче имам една единствена реплика - “имам ментални склонности”. Кули си го написа текста - аз му бях нахвърлял някакви идеи, но той само това е ползвал. (Смее се.) Един ден бяхме в конферентна връзка и Сашо (Сано) ни каза: “Пичове, тук съм направил едно парче и ще ви го пусна”. После Кули написа текста и така се получи. Снимахме клипа на “Луксозни глупости” на 8 март в нечовешки студ и така поздравихме жените за празника - направо бяхме загинали от студ. (Смее се.)

Видеата на Силвестър с Филип Буков са хит в мрежата.

- Другата ви нова песен “Тихо-тихо” звучи доста актуално, защото отново сме на изборна вълна...

- Да, “Тихо-Тихо” е с политически привкус. Искахме да излезе по време на избори, но я пуснахме сега при големите патаклами. Песента е като една препратка към хората, които все очакват някой друг да им свърши работата и си седят тайничко в ъгъла - едни си продават гласовете, други не гласуват и накрая всички са изненадани какво се случва в страната... Факт е, че от 91-ва година не сме мръднали напред, дори сме мръднали много назад! Тогава нямаше нерегламентирани сметища, нямаше боклуци, работеше “Кремиковци” и всички заводи, които след това бяха унищожени и ограбени... За съжаление, все още не са приключили и ограбването на страната ни тепърва им предстои. Трябва младите хора да се събудят, възрастните и те.

- С Братя Мангасариян направихте и хитовия спектакъл “За вредата от образованието, културата и изкуството”, в който с чувство за хумор засягате сериозни проблеми, които у нас са заметени под килима като нещо маловажно...

- Не само у нас, навсякъде е така, защото системата отглежда едни послушници, които да работят за нея - никой няма нужда от хора, които могат да мислят, чувстват и черпят от собствения си опит. Оттам идва желанието на хората да се уеднаквят. Буда е казал: “Ти нямаш нужда от чуждия опит и недей да следваш моето учение, то е единствено за мен самия. Ти трябва да имаш собствено учение, което се осланя на твоя опит.” Докато ние следваме сляпо идеи, тенденции и сентенции, без да се замисляме откъде идват и кой е оцветил тази картина с тези краски. Така преминаваме през битието, колкото да пишем, че сме били на земята, а животът се превръща в чудесно място за губене на време, а не би трябвало да е така.

- Ти наскоро пусна във фейсбук интересно клипче, което си заснел в Унгария. Какво те провокира да го направиш и одобряваш ли политиката на Виктор Орбан?

- Направих това видео, защото те са чудесен пример, понеже са близо до нас като манталитет и като случващи се събития, въпреки че и те нито са цъфнали, нито са вързали. В България трябва само да се почисти, да се поправят нещата, които имат нужда и да се боядиса, както там са направили. Иначе, те също са корумпирани, но примерно зад Парламента им са блоковете на техните депутати и виждаш какви коли карат - малолитражки по 1000-1400 кубика - малки, скромни, стари коли. А у нас.... Заплатите на депутатите също са доста по-ниски от тези на нашите. Будапеща е малко по-голяма от София, но три дни не видях луксозни коли там, тук-там по някоя “Тесла”, обаче възрастните хора се возят безплатно в градския транспорт! Харесва ми Виктор Орбан. Той е противоречива личност, но успя да мине през ЕС с достойнство и да каже - това да, това не! Например, сега забрани принтираното месо в Унгария, а 30 процента от месото в Европа вече е принтирано! В Западна Европа хапнах едни абсолютно безвкусни неща и подозирам, че вече съм го пробвал. (Смее се.)

- Какво друго те впечатли в Западна Европа?

- За кратко време обиколих голяма част от Западна Европа и ми направи впечатление, че там, където и да седнеш ти сервират едно и също нещо, имат едно и също отношение и носят еднакви дрехи... Гледам и възрастните хора от т. нар. “клуб на богатите”, които са израснали в този западен свят, за който аз преди толкова копнеех, когато те са били в активна възраст. Сега го посещавам и виждам тези възрастни хора - смачкани, болни и жестоко намръщени. От време на време демонстрират едни дървени усмивки, зад избелени зъби... От друга страна забелязах и двойния стандарт - освен, че там е по-евтино, отколкото в България, някои храни имат по-добър вкус от същите, които продават у нас.

- На референдума за еврото в Швеция - 56 процента от хората бяха против въвеждането му. Според теб, и у нас ли щеше да е подобен резултатът?

- По статистиката, която си водя от моите лайкове и коментари, защото за два дена имах половин милион гледания по темата - от тях виждам, че хората, които са против са около 90 процента! Малко хора подкрепят тази малоумщина, която се случва, но познавам и такива, които са много запалени. Има много продажници, които работят срещу България - и в политиката, и навсякъде.

- Как си обясняваш, че у нас наричат хората, които държат на българския лев - “копейки”, или “путинисти”?

- Това е някакъв модел на поведение, който не знам откъде се появи, но голяма част от хората, които ползват готова информация ползват и готови фрази, като тези. Питал съм хора да се обосноват защо искат да сменим лева и да виждат в портфейла си чужда валута и отговорите са едни и същи, с реплики видени в интернет. Огромен процент не знаят какво ще ни донесе това и какви са недостатъците. Нямам против Европа и идеята за свободното придвижване на хора, стоки и услуги на континента, но тази идея днес е така изродена, че това вече не е европейски съюз, а нещо като европейски малоумен концлагер и няма нищо общо със идеята от 52-ра година за обединение на Европа... Ако беше толкова хубаво, щяха и други държави да искат да са в него. Да не говорим за тези, които говорят за война тук, това е направо малоумно! Те щели да се въоръжават?! Да, но ще дойде момент, когато природата така ще избухне - с такива катаклизми, че всичко това няма да може да се случи, защото ние вече сме в друг етап от развитието си и това с войните приключи преди много време. Днес ни налагат идеи и ценности, които не мога да приема.

- Като влизахме в ЕС, ни обещаваха и европейски заплати, но...

- На базата на какво ще дойдат тези европейски заплати - ние нищо не произвеждаме, само отделни неща и ядем тяхната стока от веригите. Как ще станем богати, като парите се изнасят навън и се унищожи брутално селското ни стопанство?! Остана ни главно производството на царевица, жито и слънчоглед. Да не говорим за избиването на тревопасните животни, което ни наложиха, за да се храним после с насекоми и други заместители, или с месо, пълно с антибиотици и хормони!

- Сблъскваш ли се често и с други абсурди в страната ни?

- О, да! Сещам се, когато доведохме в България известния хирург-офталмолог Ернст Мулдашев, който е направил първата в света трансплантация на око с т. нар. алопланти. Той искаше да направи 14 безплатни операции на деца в София, Пловдив и Варна. Аз бях плътно до него и не мога да опиша срама, който понесох с всичко, което се случи, поднесено от държавни институции. Той беше обещал да направи тези операции и имаше хора, пълни с надежда да им помогне, но не му позволиха! Защо?! Самият Мулдашев се бореше това да се случи, при това безплатно, но... Този модел на поведение присъства не само у нас, а навсякъде и наблюдаваме едни нелогични действия от страна на хора, които водят към пропаст Европа.

- Твоят син е от поколението Джен Зи, за което напоследък толкова слушаме, покрай протестите. Ти самият възлагаш ли надежди на това поколение?

- Аз съм много изненадан какви уникални хора има след нас! Ако ние качвахме едно ниво над нашите родители, те едно ниво над техните родители, то нашите деца са хиляди нива над нас! Виждам едни доста интелигентни същества, които знаят какво искат и как да го постигнат. Не мога да разбера хората, които казват, че нищо не става от младите хора - контактувам с тях и виждам едно невероятно поколение. Това казах и на един виден политик, който вече за щастие изчезна от политиката - това поколение, което в момента расте ще ви измете! И точно така се случва в момента. Много напред са младите хора, не се доверяват на чуждото мнение просто така. Ние се обучавахме чрез книги и лекции, а тези от само себе си - в момента, в който кажа нещо, те веднага проверяват дали е така. Предвиждам един съвсем нов свят с тези чудесни млади хора!

- В какво друго вярваш и откриваш надежда в тези смутни времена?

- Вярвам в победата на светлината над тъмнината и в себе си. Вярвам в доброто и знам, че всяко едно нещо, което се случва е за добро и ние сме в едно училище, в което всяка една мисъл, реакция и постъпка е изцяло за да се научим да бъдем по-висши същества. Вярвам, че Господ ще ме приеме такъв, какъвто съм, дори без да съм постигнал колкото ми се иска.