Доц. Стойчо Стойчев: Радев ще го играе народния бич срещу мафията

Илияна Йотова ще назначи жена за служебен премиер

Има споделено очакване Радев да управлява, хората не ги интересува как ще стане това

В понеделник президентът Радев подаде оставка след точно 9 години на „Дондуков“ 2. Според доц. Стойчев тази оставка бе очаквана и даже и тези, които не харесват Радев и са му конкуренти в политическата надпревара, са си отдъхнали с облекчение, защото другата ситуация - ще слезе, няма да слезе - беше вече нетърпима. Стойчев смята още, че приказките за Решетников, Нинова и руснаците при избора на Радев е просто една чудесна легенда, за да му се изгради на Радев един проруски вид. Това показвало как американците правят външна политика по света. „Ако ползваме терминологията на Радев - всяка държава си има мафия, мутри, корупция и олигархия. Дано в държавата на Радев те да са по-малко, отколкото в държавата на Борисов и Пеевски“ каза още доц. Стойчев.

Прощалната реч на Радев беше добра, но му личеше, че се притеснява

- Предизвика ли политическо земетресение оставката на президента Радев и от каква степен, доцент Стойчев?

- Няма земетресение, толкова бе чакана тази оставка, че даже и тези, които не го харесват и са му конкуренти в политическата надпревара, според мен си отдъхнаха с някакво облекчение, защото другата ситуация беше вече нетърпима - ще слезе, няма да слезе... Добре направи, че ще се включи в тези избори. Пък и много хора смятаха, че ако не го направи сега, ще изпусне момента. Между другото, в начина на неговото избиране и сегашния момент има нещо, което аз мога да го свържа директно с това как американците правят външна политика по света.

- Много интересно, да го чуем?

- Те са умни хора и прилагат научен подход в тези работи. Те много добре знаят за руския сантимент в България и че той не може да бъде изкоренен в сравнително кратък срок. И просто даваш на българите русофили един свой човек, който да прибира този вот и да държи на сигурно място, да не отиде някъде другаде и да бъде използван в тяхна вреда. При първия му избор Цветанов ходи два пъти до Щатите преди да стане разрива му с Борисов, говорил е нещо с републиканците и за кандидат на ГЕРБ бе посочена неизбираемата Цецка Цачева. Така че може да се окаже, че тази работа с Решетников, Нинова и руснаците е просто една чудесна легенда, за да му се изгради на Радев един проруски вид. През деветте му години на президентстване той едно говори, друго прави и това го забелязаха много хора, особено когато имаше директна власт със служебните му кабинети, когато бе най-тежката фаза на войната в Украйна.

- Но от първия ден той зае страната на Русия?

- Той приказва едни неща, после подписва всичко по линия на НАТО. Оръжията за Киев си вървят, те никога не са спирали. Подписа всичко за съвместни сили и всякакви бази у нас без това да бъде в ущърб на Русия, освен ако не разположим в тях ракетен щит. Направихме и военно летище край Каварна. Оказа се, че Радев доста умело играе тази игра на човек на Русия, а реално върши някаква специфична работа. Познавах Алексей Петров, те се знаеха с Радев. И когато Алексей направи сглобката, президентът бе изключително гневен и потресен, защото явно са имали някакви уговорки преди това. Две месеца преди сглобката Алексей ме беше поканил да бъда модератор на една конференция за еврото, когато изведнъж излезе един щатски специалист-пиар, който бил направил най-успешната кампания на Барак Обама. Той най-разпалено обясняваше как България трябва да има правителство и как ще направи всичко възможно това правителство да се случи. И то взе, че се случи. Щом си пиар на Обама, няма да говориш празни приказки... Няма как американците да не предприемат нищо, когато у нас непрекъснато се говори за Путин и руското влияние, те просто се прикриват добре, за да не стане явно какво правят. Може да се окаже, че протестите през декември и падането на правителството бяха в полза на Радев в момента, защото това показва крахът на неолибералния модел. Протестът през декември много приличаше на оранжевата революция в Украйна и майдана. По същия начин - те прикриват пет човека специалисти в организирането на майдан с ноу-хау в посолството на САЩ, разбира се, има и някакви официални наши организатори, за да няма скрито-покрито. Така че може американците да са задействали някакъв мащабен план за целия регион с цел България да се консолидира с тези страни, които в момента са с Орбан, с Полша и Чехия...

- И Радев да стане българският Орбан?

- Ами да, те са предвидили Радев, няма да е Бойко. Но дали ще му дадат да бъде българския Орбан? Орбан сам си го изработи и сам успя да си бетонира властта. И ако у нас нещата стават с тяхно позволение, няма да го оставят да бъде като Орбан, ще му сложат даже някой да го контролира, примерно Демократична България, ако не му стигнат гласовете от изборите. Т. нар. мадуровки всъщност са американски машини и с тях винаги може да се направи така, че да спечели с малко, точно колкото ти трябва - тук надписваш един-два гласа, някъде се отнемат.

- Какво впечатление ви направи прощалната реч на Радев в понеделник?

- Беше добра, но му личеше, че се притеснява. Той по принцип се опитва да се владее, но в политическите неща, които говори, не се чувства достатъчно комфортно, защото не му идва отвътре да говори политически. Явно добре наизустява, но сега се чувстваше притеснен, леко му трепереше гласът, падаше на моменти. Изглеждаше притеснен, защото явно за него това е голяма крачка, прави нещо, което го е обмислял дълго, и същевременно бе максимално умерен, но не си забрави репертоара за мутрите и за мафията. Ако ползваме трерминологията на Радев - всяка държава си има мафия, мутри, корупция и олигархия. Дано в държавата на Радев те да са по-малко, отколкото в държавата на Борисов и Пеевски. И докато хората не го изгонят един ден и него за корупция, защото Борисов дойде, за да маха корупцията на тройната коалиция. Виждаш как се обръща палачинката. Тогава Борисов казваше, че ще бъде смърт за ГЕРБ, ако влезе в коалиция с ДПС, но след 15 години се получи точно това - на хората усещат, че те са тройната коалиция днес.

- Тогава през 2009 година се появи една вълна за ГЕРБ, ще може ли Радев да разчита на същото?

- Не, няма да може. Нещата са доста различни. Зад ГЕРБ стояха немските фондации. Германците имат много по-различно отношение от американците, когато правят такива работи. Американците действат като канибали. Германците помагат с дългосрочна визия, финансово и с идеи. Освен това ГЕРБ хванаха момента, когато България бе в най-високата фаза на еврооптимизма. Над 90 процента беше одобрението за членството в ЕС и за еврозоната, затова бяха Граждани за европейско развитие на България. Отпушиха еврофондовете, които бяха спрени. В това отношение те развиха невероятен капацитет, никой в момента не може да администрира еврофондовете като тях. Така ги възприемат и в Европа. Професионализираха администрацията и генерираха голямо развитие на страната с пари, които дойдоха от ЕС.

- Но на Радев популярността на Запад клони май към нулата...

- Да, на Запад Радев го няма. Това подкрепя моята теория за тръмпизма - на Тръмп не му трябват хора, които са популярни на Запад. И като нищо той търси умишлено такъв тип профили като Радев. Но отделно трябва да държи под контрол ситуацията, да има някакво правителство на Радев с подкрепата на депутати от ДБ, които може по всяко време да му оказват натиск, за да не направи нещо на своя глава. Забележи, че никой не коментира как от президент става премиер и това е защото видяхме как от цар се става министър-председател. Ситуацията е уникална - няма друга държава в света с цар премиер и с президент премиер в рамките на 20 години. Симеон е последният жив държавен глава от Втората световна война и последният цар в историята на човечеството. Така че не руснаците, а ние приключваме с царската традиция.

- Радев скочи с парашут, ще му се отвори ли той и как ще бъде приет той долу на терена?

- В момента това няма значение. Защото съществува едно споделено очакване - не толкова както през 2001 и 2009 година - той да дойде и да управлява. Как ще стане тая работа хората не ги интересува. На тия избори никой няма да подава жалби в Конституционния съд, каквото и да се случи, ще се приеме резултатът. Защото така или иначе е дошъл неговия ред да управлява, нека се пробва сега. Виждате, че Пеевски просто изчезна, вече няма чичо Румен, и за да изчезне той, само от едно място може да идва заповедта за това.

- Ще вдигне ли Радев избирателната активност? Според някои социологически сондажи към 40% от избирателите искат да гласуват за нова партия?

- Точно когато Цветанов спря да прави изборите за ГЕРБ, изчезнаха един милион избиратели и започна друга вълна. Тези гласове не се възстановиха, паднахме от 3-3.5 милиона на парламентарни избори до 2.2-2.5 милиона. Преди няколко месеца социолози като Първан и Андрей започнаха да говорят, че тези избиратели, които не гласуваха тези 5 години, ще се появят и ще гласуват за Радев. Но не е ясно дали точно Радев ще ги впечатли всичките, нека да са 500 хиляди, които ще му дадат възможност да управлява. Ние мислим, че нашата демокрация е обективна и рационална, но не е - винаги едно малцинство крещи и вика, че всичко изглежда ужасно и когато спре да крещи и вика, всичко изглежда съвсем нормално.



- Това правят ППДБ, по общо мнение. Каква е тяхната роля за възхода на Радев? През 2021 година 90 процента от ПП и 70 от ДБ го подкрепиха, сега свалиха правителството и му проправиха пътя от „Дондуков“ 2 към Дондуков“ 1?

- На тях им личи, че са хора, за които това е било въпрос на живот и смърт. Когато започнаха миналата година да арестуват техни кметове и съветници, очевидно се почувстваха много заплашени и като нищо са ходели да обещават, да се кълнат по посолства и зад граница. Гаранцията за това, че ще съдействат, ще бъде ако въобще има някаква промяна в съдебната система, тия бухалки, които сега ги държи Пеевски, да отидат в ръцете на Радев. На тях ще се разчита да прихванат младото поколение, у което няма грам критичност.

- Какви ходове очаквате от Пеевски и Борисов?

- Това, което трябва да направят и двамата, е просто да изчезнат за две-три години, да не се чува много за тях и хората да си отдъхнат от тяхното присъствие. Българинът е такъв - той си сменя колата, телефона с новите модели. Борисов и Пеевски са 15 години в очите на хората и трябва да изчезнат, а за да се вървят пак, трябва да мине време. Хубаво е за една партия като ГЕРБ да престои един мандат в опозиция. Техните депутати са свикнали само да бъдат на власт, но една партия се калява много, когато е в опозиция, защото парламентарното време ти става най-ценното оръжие.

- Кои партии биха били ракета-носител за Радев към парламента?

- Това няма особено значение, която и да е. Това, което трябва да се договори с тях, е да сложи лидерите им на избираеми места. Няма да е според мен партията на Стефан Янев, двамата нещо не се обичат. Двама генерали все пак... За Радев трябва да бъде майор или полковник, за да може да го командва.

- Радев винаги е избягвал да отговаря на въпроси на медиите, ще му се наложи ли сега като партиен лидер?

- Според мен той ще направи това, което сме забравили, че го има - той ще работи с говорител, както Станишев и Виденов. Ще сложи примерно Антон Кутев, който има голям опит в това отношение. Това е западният модел - там министър-председателите не говорят. Бойко не търпеше обаче друг да говори.

- А дали ще се яви на предизборни дебати?

- Не, защото няма с кого да дебатира. С кого - с мафията ли? Това значи да ги легитимира, а той ще го играе народният бич срещу мафията.

- Ще му се прости ли на Радев сделката с Боташ?

- Абсолютно ще му се прости. Тя никога не е предизвикала и смущение, освен в ултрасите на ГЕРБ. Но на хората не им пука. Българите не могат да си представят какво е това милиарди, какво е това Боташ, какво точно прави, за него това е абстрактно и далечно и въобще не му обръщат внимание. Единственото нещо, което може да вбеси българина е когато види, че Цветан Цветанов си е купил апартамент с вътрешен асансьор на много по-висока цена от неговата скапана гарсониерка.

- Смятате ли, че вече като президент Илияна Йотова ще назначи Андрей Гюров за служебен премиер?

- Може, но е малко вероятно. Но така или иначе няма да има натиск и обществен интерес кой ще бъде служебен премиер. Защото сега звездата се казва Румен Радев. Той ще ни занимава със себе си, с партията си, с това кои ще му бъдат водачите на листи, къде ще му бъде офиса. Това ще е любопитно и интересно, а не кой ще бъде служебен премиер. Възможно е Илияна Йотова да назначи някоя от жените от домовата книга, въпрос на женска солидарност. Целият ù екип в момента е само от жени.

Нашият гост

Стойчо Стойчев е роден е в Шумен на 7 януари 1983 г. Завършва Софийския университет- бакалавър 2001-2005 и магистър, 2005-2006. През 2010 г. защитава дисертация на тема “Европеизация на представителния елит в България: измерения и ефекти”. Доцент в Софийския университет от 2018 г. Началник на кабинета на министъра на образованието и науката (2014). Съветник на вицепремиера и министър на вътрешните работи на Република България. Ръководител е на Лабораторията за изборни системи и технологии (ЛИСТ) и преподавател по анализ на политическия риск и противодействие на организираната престъпност в катедра “Политология” на Софийския университет.