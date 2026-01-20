Пълен размер за държавната пенсия

Да не намаляват сумите от държавното обществено осигуряване при взимане на средства от частен фонд, иска бизнесът

Държавната пенсия да не бъде намалявана, ако човек получава и втора пенсия от частен фонд, предлагат от АИКБ. Идеята беше представена по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което социалните партньори разгледаха промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Ако човек се пенсионира през настоящата година, държавната му пенсия се намалява с около 11 на сто, ако взима пенсия и от универсален пенсионен фонд. Причината за това е, че част от вноските му за пенсия не са отивали в държавното обществено осигуряване, а в частния фонд. Но това е причината в повечето случаи при взимане на две пенсии - от държавното обществено осигуряване и от частен фонд, човек да получава по-малко пари, отколкото ако има само една, държавна пенсия.

Предлагаме две пенсии да не са по-малко от една, заяви Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ. Предложението на работодателската организация е от 31 декември 2026 г. държавната пенсия да не бъде намалявана, ако човек получава и пари от универсален пенсионен фонд. Тази дата е избрана, защото след нея всички, родени до края на 1959 г., ще могат да се пенсионират при достигане на възраст от 67 години, дори да нямат необходимия стаж за получаване на традиционната пенсия за стаж и възраст.

Предложенията, свързани с държавната пенсия, ще бъдат разгледани след като бъде подготвена пътна карта за промени в пенсионната система, коментира по време на заседанието зам.-министърът на финансите Кирил Ананиев.

Подготвените от правителството промени в КСО предвиждат към всеки универсален пенсионен фонд, където работещите хора се осигуряват за втора пенсия, да има по три подфонда, които се различават по риска при управление на парите на осигурените. Тези три подфонда са консервативен, балансиран и динамичен, като те ще се различават по дела на управляваните активи, които може да бъдат инвестирани във финансови инструменти с променлива доходност, каквито са акциите. Динамичният подфонд ще може да инвестира в такива финансови инструменти до 90% от управляваните пари, балансираният - до 55%, а консервативният - до 25%. Целта е с поемане на по-голям риск при управление на парите на осигурените да има възможност фондовете да реализират по-висока доходност, но така ще има и по-голям риск да бъдат реализирани загуби при срив на фондовите борси.

Според изчисления на Комисията за финансов надзор (КФН), при въвеждане на подфондовете коефициентът на заместване (размер на пенсията спрямо последната заплата), се очаква да достигне 21,4% при 12,5% сега. Например при 3595 евро заплата, допълнителната пенсия ще бъде 763,5 евро. Изчисленията са направени, ако човек работи 45 години, първата му заплата е 2000 лв., всяка година докато стане на 50 години вдигат заплатата му с 3%, а след това всяка година с по 2,5%.

Всяка промяна в пенсионната система трябва да е много премерена, коментира министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Странно е две пенсии да са по-малко от една, а това е ефектът за голяма част от осигурените, допълни той. Борислав Гуцанов представи данни на КФН, според които частните пенсионни фондове управляват над 26 млрд. лв., а средният размер на изплащаните пожизнени пенсии без допълнителни условия е 103,60 лв.

Над 80% от осигурените се разпределят между универсалните пенсионни фондове служебно, защото не са направили свой избор в кой фонд да бъдат, заяви министърът. В проекта за промени в КСО е предвидено, ако човек не направи избор в какъв подфонд да бъдат прехвърлени парите му, това да става служебно според възрастта му - ако е до 50 години парите му за втора пенсия да отиват в динамичен подфонд, ако е над 50 години и има над 3 години до навършване на години за пенсионирате, да бъде в балансиран подфонд, а при по-малко от три години преди пенсия - в консервативен. Според министър Гуцанов това не е правилен подход и парите на осигурените под 50 години трябва да отиват в консервативен или балансиран подфонд, ако изрично не са поискали да бъдат в динамичен.

Събраха 219 млн. лв. за девет месеца

Пенсионните компании са събрали от такси 219 млн. лв. само за първите девет месеца на миналата година.

Да бъде премахната таксата, която събират пенсионните компании от всяка вноска в универсален пенсионен фонд, поиска министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов. В момента от всяка вноска за втора пенсия удържат такса в размер до 3,75%. Тази такса е в основата на ниската доходност на пенсионните фондове, коментира президентът на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов.

В проекта на правителството в оставка за промени в КСО е предвидено таксата върху всяка вноска за втора пенсия да намалява за период от 10 години, докато достигне 2,10%. В другите държави от ЕС няма такава такса върху всички вноски, заяви министър Гуцанов. Той обяви данни, според които само за първите девет месеца на миналата година пенсионните компании са събрали такси в размер 219 млн. лв. От тях 82,5 млн. лв. са такси върху осигурителните вноски, а останалите 136,7 млн. лв. са от инвестиционна такта, която е в процент от управляваните от пенсионните фондове средства.

Предложените промени в Кодекса за социално осигуряване предвиждат освен постепенно намаление на таксата върху всяка вноска, инвестиционната такса да стане от два компонента - процент от управляваните активи и процент от реализираната доходност от управление на парите на осигурените. Таксата върху размера на управляваните активи постепенно ще намалява в продължение на 10 години, а таксата върху постигнатата доходност ще расте. Няма анализ за резултата от промяна на таксите и предложените промени не са достатъчно аргументирани, коментира министърът на труда.

Намалението на събираните такси от пенсионните компании беше подкрепено от работодатели и от синдикати. Според президента на КНСБ Пламен Димитров посоката на промените е правилна, но предложеното намаление на таксите не е достатъчно.

Диана Йорданова, зам.-председател на КФН.

Хората да могат да се откажат от втората пенсия и да прехвърлят парите си към държавното обществено осигуряване само веднъж, непосредствено преди пенсиониране, предложи президентът на КНСБ Пламен Димитров. Според него едва след като човек види каква държавна пенсия ще получава и каква пенсия от частен фонд ще има, може да направи избор дали да се откаже от универсалния пенсионен фонд (УПФ).

В момента човек може да се откаже от втората пенсия, да прехвърли парите си към държавното обществено осигуряване, а сред няколко години отново да реши да се върне към частния фонд и осигуровки да му бъдат внасяни и за втора пенсия. Удачно е прехвърлянето да е веднъж и да е в момента на пенсионирането, коментира зам.-председателят на КФН Диана Йорданова. Ако тази идея бъде подкрепена от депутатите, ще се окаже, че частните пенсионни фондове години наред ще събират такси от работещи хора, които искат да се откажат от втората пенсия. Таксите ще бъдат събирани, пенсионните компании ще печелят от парите на осигурените, които при пенсиониране се отказват от частния фонд и решават да получават само една, държавна пенсия. В момента ако човек не иска част от парите му да влизат в пенсионните компании под формата на такси, може да се откаже от втората пенсия.

Да бъде премахнато служебното разпределение на хората между пенсионните фондове, предложи още Пламен Димитров. В момента след като човек започне първата си работа, има срок от три месеца, в който да избере универсален пенсионен фонд, а ако не го направи, го разпределят служебно. Идеята на КНСБ е на всяко тримесечие в предприятията, където има назначени нови хора, да правят информационен ден, на който пенсионните фондове да се представят и хората да избират къде да отиват парите им за втора пенсия. Но след като направят своя избор, да не могат да сменят пенсионния си фонд в продължение на 5 години.

Вдигат заплатите на чиновниците с 5%

Удължават удължителния бюджет

Уреждат въпроса със заемите

Кирил Ананиев, зам.-министър на финансите.

Удължаване на удължителния бюджет подготвя правителството, обяви зам.-министърът на финансите Кирил Ананиев по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Идеята е времето на прилагане на удължителния бюджет да бъде продължено до приемането на редовен бюджет от следващ парламент.

В новото удължаване на бюджета ще бъде включена възможност за взимане на нови държавни заеми от служебно правителство, както за реализиране на приоритетни проекти, така и за покриване на текущия дефицит в държавния бюджет.

В резултат на изпълнението на действащия в момента удължителен бюджет заплатите в бюджетните организации ще бъдат увеличени с 5% от началото на годината. Но най-вероятно хората в бюджетните организации ще получат увеличението на заплатите си заедно с възнагражденията за февруари. Причината за това е, че до края на януари остава малко време, а поотделно заплатите на всички хора в бюджетните организации трябва да бъдат индексирани с 5 на сто.