Джордан Бардела заби Мария Каролина Бурбонска

Мария Каролина Бурбонска е родена в Рим преди 22 години.

Тема №1 на светска Франция от няколко дни е новата любов на президента на мощната крайно-дясна партия Национален сбор - Джордан Бардела с италианската принцеса Мария Каролина Бурбонска. Двамата се появиха заедно на купона в Париж по повод 200-та годишнина на в. “Льо Фигаро” и буквално взривиха медиите и социалните мрежи, първо из Хексагона, а после поне в половин Европа.

Друго не можеше и да се очаква, след като Бардела отдавна е сочен от социолозите из Хексагона като вероятен бъдещ президент на страната или поне премиер, медиите пък причисляват красивата русокоса девойка към елита на международния джетсет. А любовта е нова за лидера на френската крайна десница, тъй като до неотдавна негова интимна приятелка беше Нолуен Льо Пен --племенница на неформалната лидерка на Национален сбор - Марин Льо Пен.

Джордан Бардела, когото “Труд News” следи още от първия ден на появяването му на голямата френска политическа сцена, е роден през септември 1995 г. в работническото предградие на Париж - Дранси. Както писаха преди време някои френски вестници, в кръвта му тече 75% италианска и 25% алжирска кръв, тъй като той е дете на имигранти първо поколение и семейството му дълги години е живяло в общинско жилище.

След като завършва с отличие икономика и социални науки в частното средно училище “Жан-Батист-дьо-ла-Сал” в крайния парижки квартал “Сен Дени”, той учи география в престижния столичен университет “Сорбона”, но след втори курс изоставя науките, за да се посвети на политиката. Става активен член на крайнодясната партия Национален сбор през 2012 г., десен години по-късно е избран за нейн президент, в момента е евродепутат и председател на дясната група в Европарламента - “Патриоти за Европа”.

А Мария Каролина Бурбонска е родена в Рим преди 22 години, заедно със сестра си Мария Киара, която е две години по-малка, е дъщеря на Шарл Бурбон на Двете Сицилии и на свръх богатата наследничка на високотехнологичната компания “Vitrociset” - Камила Крочани. Таткото пък е пряк наследник на владетелите на съществувалото между 1816 и 1861 г., тоест до обединението на Италия, Кралство на Двете Сицилии, в чиито граници са влизали Неапол и континенталната част на Апенинския полуостров надолу от метрополията под Везувий, плюс о. Сицилия. И сега Мария Каролина, която е учила в престижни университети на Монако, Франция и Великобритания, е пряка наследничка именно на тази корона.

Ако се вярва на парижкия всекидневник “Льо Монд”, младият политик и принцесата се били се били запознали по време на “Гран При” на “Формула 1” в Монако 1 през май миналата година. Русокосата девойка е запалена мотоциклистка и малко след това катастрофирала жестоко с подарения є от родителите за нейния рожден ден “Harley-Davidson”, като е била спасена в интензивното отделение на болница “Принцеса Грейс” в княжеството.

Предполага се, че Джордан и Мария Каролина се били сближили по време на неговите няколкократни посещения в болницата на Монако и при възстановяването є след това в частна клиника.

Но независимо от красотата на тази романтична връзка, френската левица и нейния печатен орган “Льо Монд” подложиха на лют обстрел Бардела, критикувайки го за разрива между неговите думи и дела. По простата причина, че като лидер на крайната десница той се представял за говорител и водач на “един забравен народ и на Франция, която елитите презират”, но се появявал в компанията на наследничката на богатство от няколкостотин милиона евро.

Този коментар обаче не остана незабелязан от милионите членове и симпатизанти на “Национален сбор”, които обвиниха авторитетния вестник в “социално презрение” към Бардела, а видни депутати нарекоха оценките за него “омразни и обсесивни”.