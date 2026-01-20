В центъра на София дават 300 хил. евро за тристаен

Райони като „Люлин“, „Надежда“, „Обеля“ и част от „Овча купел“ остават най-достъпните

В центъра наемите надминават 1000 евро

За наем на двустаен пригответе между 500 евро и 900 евро

Около 300 хил. евро трябва да приготвите, ако искате да купите тристаен апартамент в центъра на София, показват данни на компания за недвижими имоти. Цените на жилищата в София са в много широк диапазон и завидят от редица фактори като например квартала и качеството на строителството. Но по средните цени на апартаментите купувачите могат да се ориентират какъв имот могат да си позволят с наличните пари и с кредита, който могат да изплащат.

Цените на жилищните имоти в центъра на столицата, както и в квартали като “Лозенец”, “Изток” и “Иван Вазов” са едни от най-високите. Средно двустайните апартаменти в тези зони струват между 180 хил. и 240 хил. евро, а средните цени на тристайните са в диапазона от 280 хил. до 360 хил. евро. В същото време райони като “Люлин”, “Надежда”, “Обеля” и част от “Овча купел” остават най-достъпните със средни цени за двустайните апартаменти от 130 хил. до 160 хил. евро, а за тристайните от 210 хил. до 240 хил. евро.

В зависимост от квартала разликата в цените на апартаментите може да достигнат и дори да надминат 100 хил. евро. Определени квартали са предпочитани от купувачите, към имотите в тези райони има голям интерес и затова цените им са високи. Към по-периферните райони на столицата интересът от страна на купувачите е по-ограничен, което води и до по-ниски цени. Големите разлики в цените на апартаментите дават възможност и на хора с ограничен бюджет да купят собствен дом. Същевременно с увеличението на линиите на метрото транспортът до много райони на столицата става по-лесен, което подобрява условията за живот и съответно води до нарастване на търсенето на имоти.

Интересът към най-предпочитаните от купувачите на имоти квартали ще се запази и през следващите години, категорични са брокери. Затова цените на жилищата в тези райони ще продължат бързо да нарастват. По отношение на бъдещото поскъпването на апартаментите в другите столични квартали от съществено значение ще бъде развитието на района - както по отношение на транспорта, така и по отношение на магазини, зелени площи и нови жилищни сгради. При изграждането на нови кооперации се подобрява цялата среда на квартала.

Наемите на жилищата в София варират в широки граници в зависимост от района, типа строителство и състоянието на имота. Средните наеми на двустайните апартаменти са между 500 евро и 900 евро, а на тристайните са между 700 евро и 1400 евро. Но има големи разлики между различните столични квартали.

Центърът на София и квартали като “Лозенец”, “Изток” и “Иван Вазов” са сред тези с най-високи наеми - най-често между 700 евро и 1000 евро за двустайни апартаменти и между 900 евро и 1400 евро за тристайни. Райони като “Люлин”, “Надежда”, “Обеля” и части от “Овча купел” остават сред най-достъпните с наеми от 450 евро до 650 евро за двустайни и от 600 евро до 950 евро за тристайни апартаменти.