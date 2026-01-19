Лицемерие на стероиди

Лъжовно се коментира колко много били недействителните гласове с хартиени бюлетини у нас

Лицемерите и лъжците са ми по-неприятни от откровените престъпници. Защото се занимавам с математика, а там лъжата е невъзможна. Теоремите са верни. И обратно, ако нещо не е вярно, то не е теорема. За съжаление другаде лъжата не само е възможна, а е правило.

В омръзналата на всички дискусия за машинния вот се изтъква основното му предимство: при него няма недействителни гласове. И лъжовно се коментира колко много били недействителните гласове при гласуване с хартиени бюлетини у нас, както впрочем гласуват почти навсякъде по света и специално в Европа. Обаче недействителните гласове у нас не са много. Сега ще обяснявам бавно, за да ме разберат и на жълтите павета. От 8 вида избори, които се произвеждат в България, много са недействителните гласове само при изборите за общински съветници. И то след като се въведе умно-красивата идея за преференциите през 2015 г. Защото почти 15% от избирателите започнаха да отбелязват преференция без партия и така гласът им се инвалидизираше. Много ли са тези 15 процента? Много са естествено, както са много и 33%, колкото бяха недействителните гласове през 1999 г., когато едни други умно-красиви махнаха номерата на партиите от бюлетините. Което и днес се обсъжда, щото луд умора няма.

На всички други избори, включително на изборите за общински съветници до 2011 г. (без злополучната 1999 г.), недействителните гласове бяха в нормата, т. е. до 4%. В Германия например те са до 2%. Например, на последните 6 предсрочни парламентарни избори у нас през 2021-2024 г. недействителните гласове средно са 3,5% от гласовете, подадени с хартиени бюлетини. Има сайт на ЦИК, така че всеки може да чете и да се образова. Ако иска, де. Тези 3,5 процента показват, че сме по-неграмотни от германците, което не би трябвало да е изненада. Защото при чудовищния дял функционално неграмотни български ученици според данните на ПИЗА, този процент не само не е висок, а е даже много нисък. Защото още са живи някои от по-старите поколения, дето могат да пишат и да четат с разбиране.

И сега най-голямото, отвратителното лицемерие на стероиди. След като са много ужасните 15% недействителни гласове за общински съветници, защо не гласуваме именно там с машини? Да, правилно сте прочели, на изборите за общински съветници у нас се гласува само с хартия, например през 2023 г. Ама било трудно да се гласува на местни избори за до 5 неща с машини? Ми така е, те и в Европа са си изхвърлили машините. Сега отново се канят да издевателстват над българския избирател с машини като в САЩ и в Русия. Говори се, че даже били ги купили. Пъргави такива момчета и момичета. Докога ще им го позволяваме?

Да видим защо е истерията с машините, които трайно изхвърлиха от изборите над 700 хиляди избиратели? Малката цел е да се вземат едни пари, защото новите скенери ще ни излязат 50 милиона, докато действителната им цена е доста по-малка. Голямата цел е да се лишат от възможност за гласуване хората от махалите, които са сред онези 700 хиляди, изхвърлени от изборите след 2021 г. И тук лицемерие се лее отвсякъде и се размахва мантрата с недействителните гласове от тези, които ги предизвикаха. Ми кажете си, че това ви е целта (един от вашите вече го каза) и може би някъде ще ви ръкопляскат. Когато разбрал, че са обявили война на САЩ и Великобритания, цар Борис III казал за депутатите „Само не разбрах, защо толкова се радваха?“. Той не дочакал да разбере, но те разбрали.