Давос, предчувствие за световни вихрушки и хубаво време

Очаква се Николай Младенов да бъде коронован насред Алпите за губернатор на Газа

В швейцарския курорт всички погледи са фиксирани в Доналд Тръмп и неговата делегация

Мощта на Америка ще бъде доокоплектована от шефовете на всички американски технологични колоси

Как да се развива международното сътрудничество в един все по-оспорван и милитаристично настръхнал свят? Как да бъдат отключени нови източници на растеж, които да омаломощят планетарното стопанско напрежение и подклаждащата го безпардонна войнственост? Как да се инвестира в човешкия фактор, за да стане той по-ефикасен в трудовата си реализация и да не бъде маргинизиран от изкуствения интелект? Как да се прилагат иновациите отговорно и безопасно, както за отделния индивид, така и за цялото общество? Как да се изгради просперитет в рамките на възпиращите го често екологични ограничения? Как да се стимулира възхода на нашия все по-фрагментиран свят, балансирайки между икономическа сигурност, отвореност на пазарите и “бум” на технологиите?

За оптимистично настроените организатори на започващия днес в Давос Световен икономически форум/СИФ/ работата му би трябвало да бъде структурирана около намирането на отговори на изредените шест въпроса. А призваните да го сторят 3000 държавни и правителствени лидери, изтъкнати политици, мощни бизнесмени и нахакани репортери, участващи в тази неформална среща на високо равнище, според западни анализатори през следващите четири дни най-често ще произнасят и чуват фразата: “Живеем в ера на абсолютна несигурност!”

Просто защото пратениците на над 130 страни, сред които са и тези от елитарната формация “Г-7”, се стичат в Швейцарските Алпи на фона на безпрецедентна “мулти-криза” - в момента глобалният пейзаж е белязан от небивало от края на Втората световна война припокриване на политически, военни и технологични кризи. Така смята президентът на СИФ - Бьорге Бренде, който завчера определи пред журналисти планетарната ситуация като “най-сложният геополитически контекст от 1945 г. насам”.

Той заяви още, че форумът ще посвети “специфично внимание” и на основни въпроси, свързани с глобалната нестабилност, от Украйна до Газа, от Иран до Латинска Америка, с особен поглед върху Венецуела и Гренландия. Като главната цел на Бренде и на неговия щаб е да осигурят пространство за дискусии във време, когато традиционните многостранни канали изглеждат отслабени, фрагментирани, въобще нефелни. И ако в тематичните срещи бъде намерен адекватен отговор поне на един-два от въпросите в началото, за организаторите форумът определено ще бъде успешен.

Естествено за всички в Швейцария, пък и по света, е ясно, че подобен положителен финал на разговорката в Давос ще зависи изключително от президента на САЩ Доналд Тръмп. По простата причина, че №1 във Вашингтон залага на СИФ като възможност да демонстрира и силата, и волята на Америка за реформа на световния ред съобразно нейните последни въжделения и конкретни планове.

Както “Труд News” вече писа, за целта Тръмп не само спретна на централната алея на прочутия зимен курорт нещо като официално представителство на Белия дом, но и води със себе си безпрецедентна по брой на членове и ранг делегация, обхващаща цялата верига за вземане на решения в американската администрация.

Тоест президентът се завръща на форума шест години след първото си участие в него като държавен глава, смята да демонстрира на най-високо равнище политическото влияние на Съединените щати в света и ето защо измерването на силата на това влияние, плюс съобразяването с него, ще бъдат ключови резултати от срещата.

Още повече, че до Тръмп ще бъдат най-важните фигури във външната политика и сигурността на Вашингтон, започвайки с държавния секретар Марко Рубио, следван от множество министри, съветници и парламентаристи. Мощта на Америка ще бъде доокоплектована от шефовете на всички американски технологични колоси - изпълнителният директор на “Microsoft” - Сатя Надела, колегата му от “Nvidia” - Дженсън Хуанг, изпълнителният директор на “Google DeepMind” - Демис Хасабис, “OpenAI” пък ще бъде представена от финансовата си директорка Сара Фриар, “Mistral AI” - от съоснователя Артър Менш, “Meta” от управителката Дина Пауъл Маккормик и т. н.

Присъствието на тези големи играчи в глобалната технология отразява централната роля, която изкуственият интелект, данните и дигиталната инфраструктура имат за Белия дом не само в икономиката, но и в геополитическия баланс. И посланието е очебийно - Вашингтон възнамерява да обсеби главния неформален форум на глобалния капитализъм, тоест СИФ, във време, когато американското ръководство е призвано да се справи с открити конфликти, със стратегическата конкуренция на Китай и с нарастващото напрежение в отношенията му със Западна Европа.

Не случайно истинското нашествие на САЩ в Давос идва на фона на обявеното силно европейско присъствие там - в списъка на участниците фигурират почти всички лидери на континента, плюс председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, управителката на Европейската централна банка - Кристин Лагард, няколко комисари на ЕС. Като сякаш за да им скърши хатъра да му отнемат дори и парче от сцената в Давос, в събота Тръмп “зарадва” европейските началници с допълнителни мита от 10%, засега само за онези страни, които са изпратили макар и мижави военни групички в Гренландия.

Разбира се, някои мастити западноевропейски наблюдатели като дългогодишният главен редактор на икономическата библия “Икономист” - Бил Елмот, писаха завчера, че Белият дом бил тръгнал с твърде голяма кошница за Давос, без да си даде сметка за голямото противоречие в глобалната стратегия на Доналд Тръмп, намерило израз в състава на самата американска делегация. Ами “основният лектор” на форума - президентът Доналд Тръмп, - писа Елмот във в. “Фаненшъл Таймс” - е гласовит враг на това, което той нарича “глобализъм”, и като налага най-високите тарифи върху американския внос от 30-те години на миналия век, на практика той се опитва умишлено да намали международната търговия и да принуди компаниите да съсредоточат усилията си върху вътрешното производство и потребление.

Но най-горещата икономическа и технологична тема на форума - изкуственият интелект, обаче упорства настоятелно в обратната посока. - подчертава Елмот. Защото според него технологичният напредък прескача границите и обещава да направи света да изглежда още по-малък, значи очертава се сблъсък на антиглобализма на Тръмп и реализацията на най-новото и мощно оръжие на Америка - изкуствения интелект. И това противоречие можело да му изиграе на президента лоша шега в сметките за повсеместно световно влияние, но Бил Елмот май-бърка, тъй като поставя антиглобализма и технологиите на една физическа плоскост.

А това за редящия тези редове не е вярно - ако за търговията на стоки и услуги границите са важни, то за изкуствения интелект те не са, като в умели ръце двата фактора дори се допълват, обвързват и превръщат в мощна константа.

В интерес на истината не един и двама известни наблюдатели най-вече Отвъд Океана, завчера очертаха в дописки и интервюта смразяващи световни вихрушки след Давос и участието на Доналд Тръмп в започващия днес там форум. Например дългогодишният кореспондент на в.”Ню Йорк Таймс” и на в. “Файненшъл Тайм” в Европа Алън Фридман, обяви, че сега, но още повече след СИФ, НАТО ще бъде “ходещ мъртвец”, значи “зомби”.

Известният вашингтонски публицист Алек Рос пък обясни на кореспонденти от Стария континент, че Европа е на път да стане колония на САЩ и лично на Доналд Тръмп, като приписа “заслугите” за това изключително на “слабатга шефка” на ЕК Урсула фон дер Лайн. Може и да се сбъднат тези нелицеприятни за мнозина прогнози, но какво ще стане ако в Давос Тръмп предложи на другите 2999 участници меродавни отговори на въпросите от началото? В които организаторите на СИФ начело с Бьорге Бренде концентрираха надеждите си за един по-добър свят, разбирай във всеобхватното му цяло.

А в Давос през следващите дни би трябвало да се случи нещо, с което България със сигурност ще се гордее. Според предварителната програма на форума Тръмп би трябвало да оповести окончателния състав на Съвета за мир във Ивицата Газа, в чиито състав влизат редица топ-световни лидери. Президентът на САЩ със сигурност ще обяви на всеослушание и името на бъдещия “губернатор” на ивицата, който ще ръководи съвместната работа на въпросния Съвет и Националния палистински комитет за управление на района.

Става дума за Николай Младенов - някога министър на отбраната и после дипломат №1 в правителства с премиер Бойко Борисов.