Николай Младенов за номинацията в Съвета за мир в Газа: За мен е чест и огромна отговорност!

"Благодарен на президента Тръмп за неговото смело лидерство и решителна дипломация"

Първа реакция на българския дипломат Николай Младенов след номинирането му за върховен представител за Газа. В профила си във фейсбук той написа, че за него е чест и огромна отговорност да поеме роля в Съвета за мир, работейки тясно с преходната палестинска администрация.

"За мен е чест и огромна отговорност, че бях номиниран да поема роля в Съвета за мир и като Върховен представител за Газа, работейки тясно с невероятния Али Шаат, и неговия силен екип от Националната комисия за администриране на Газа (НКАГ). Тяхното сформиране е ключов елемент от това, което е необходимо, за да донесем мир в изстрадалата ивица", написа българският дипломат и бивш пратеник на ООН за Близкия изток.

Младенов благодари на президента Доналд Тръмп "за неговото смело лидерство и решителна дипломация, които направиха това възможно", както и за продължаващата подкрепата на посредниците и всички партньори в този процес.

"Сега, започвайки втората фаза на примирието, нашият фокус е да съветваме, подкрепяме и насочваме Националната комисия, за да може тя да организира незабавна хуманитарна помощ, да възстанови основните услуги за хората и да гарантира, че всички оръжия в Газа ще бъдат само под контрола на легитимната власт. Това е необходимо, за да преминем към възстановяване на разрушенията и да проправим устойчив път към траен мир и просперитет за палестинците и израелците", допълни Младенов.