Продължава услугата "Топъл обяд" в Бургас

За хора в риск от бедност

Храната е без такса за потребителите

Община Бургас ще продължи изпълнението на дейностите по проекта „Топъл обяд“, след като подписа допълнително споразумение към договора за безвъзмездна финансова помощ.

С подписания документ се осигурява допълнителен финансов ресурс, който позволява удължаване на предоставянето на социалната услуга до 30 юни 2026 г.

Храната се приготвя и доставя без заплащане на такса от потребителите, като се разнася до техните адреси от екипите на Домашен социален патронаж, с автомобили на услугата.

Целта на проекта е да се осигури здравословна, разнообразна и питателна храна за хора в неравностойно положение. Менюто включва супа, основно ястие и хляб, както и десерт два пъти в седмицата.