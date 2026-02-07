Президентът на България Илияна Йотова се срещна с Весела Лечева и Александра Фейгин в олимпийското село в Милано

Президентът на България Илияна Йотова влезе в олимпийското село, където беше посрещната от председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, фигуристката Александра Фейгин и българската делегация в Милано.

Тя разгледа мястото, където живеят спортистите по време на Игрите и разговоря с Фейгин и с треньора й Андрей Лутай.

По време на обиколката българската делегация се срещна с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер, който също бе на посещение в селото. Двамата президенти и Лечева проведоха кратък разговор и се снимаха за спомен пред олимпийските кръгове.

Щайнмайер пожела успех на българските спортисти и каза, че е запознат с олимпийските успехи на страната.