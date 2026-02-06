В агенцията за закрила на детето няма сигнал за изчезналото 15-годишно момче на "Петрохан"

В Държавната агенция за закрила на детето до днес сутринта, 6 февруари, не са постъпвали сигнали свързани с изчезналото 15-годишно момче на хижа "Петрохан" и семейството му. Това става ясно от позиция на агенцията, разпространена до медиите, във връзка с интервюто на спелеолога Яни Макулев тази сутрин, в което каза, че 15-годишният му син е в неизвестност и е заедно с издирвания след тройното убийство край „Петрохан“ Ивайло Калушев.

В нея се казва:

"Във връзка с постъпили запитвания в Държавната агенция за закрила на детето, бихме искали да Ви информираме следното:

Относно медийно интервю на родител, в което се посочва, че детето му е с неясно местонахождение от дни, в Държавната агенция за закрила на детето до днес сутринта, 06.02.2026г., не са постъпвали сигнали свързани с детето и семейството му. По-късно в днешния ден е получен сигнал през онлайн платформата на ДАЗД „Подай сигнал“.

Държавната агенция за закрила на детето се самосезира и своевременно сезира останалите компетентни органи по закрила, като изиска наличната информация за детето.

Държавната агенция за закрила на детето, апелира за висока чувствителност и спазване на всички законови рамки при отразяването на случаи, касаещи деца!"