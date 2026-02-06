Преливат два от трите язовира от каскада "Арда"

Два от трите язовира на каскада „Арда“ - „Студен кладенец“ и „Ивайловград“, са препълнени, съобщиха от Министерството на околната среда и водите в ежедневния бюлетин за състоянието на водите в страната. Водоемът „Студен кладенец“ е на 100,93% от обема си, а „Ивайловград“ - на 122,07%.

Съгласно предоставената на екоминистерството справка от Националната електрическа компания „Язовири и каскади“ язовир „Кърджали“ прелива контролирано с 233,449 кубика вода в секунда. В същото време след обилните дъждове във водоема постъпват по 587,620 кубика в секунда.

Притокът в язовир „Студен кладенец“ е 1 100,330 кубика в секунда. Той прелива с 595,132 кубика в секунда. Изкуственото езеро „Ивайловград“ прелива с 33,178 кубика в секунда, а в него се вливат 708,310 кубика в секунда.