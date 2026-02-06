Откриват два педиатрични кабинета в Царево

Преди сезона

Два педиатрични кабинета ще бъдат открити в Царево. Общината започва изпълнението на важен проект, насочен към подобряване на грижата за детското здраве и достъпа до качествено медицинско обслужване в региона. Проектът е на стойност 232 365,24 лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ.

Фокусът е върху най-малките ни жители – децата, и върху създаването на по-добри условия за превенция, диагностика и навременна медицинска грижа, съобщават от кметството.

Предвижда се модернизиране на медицинския център в Царево и значително разширяване на възможностите за диагностика на социалнозначими заболявания. Чрез него ще бъдат подкрепени общопрактикуващите лекари в общината, както и двата педиатрични кабинета.

В рамките на проекта ще бъде закупено съвременно медицинско оборудване за общо четири лекарски кабинета. Новата апаратура ще позволи по-точна диагностика, по-високо качество на медицинските услуги и по-комфортна среда както за пациентите, така и за медицинските специалисти.

Част от оборудването включва: ехографи и ехографска система, дефибрилатор с монитор, кислородни апарати, 12-канален ЕКГ апарат, видеоларингоскоп, аудиометър, тимпанометър, отоскоп, автоклав, сух стерилизатор, гинекологичен стол, дигитализираща система, както и допълнително оборудване и обзавеждане на кабинети и посетителски помещения.