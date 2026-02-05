Служител по почтеността следи за корупция

Затягат контрола в държавните предприятия

“Служител по почтеността” ще следи за корупция в държавните предприятия. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, който е пуснат от правителството за обществено обсъждане. Промените са насочени към засилване на мерките за противодействие на корупцията и насърчаване на почтеността в държавните предприятия.

Част от промените предвиждат органът за управление и контрол в публичното предприятие да определя един независим член за служител по почтеността като част от Системата за управление на корупционния риск в публичните предприятия. Когато в органите за управление и контрол на публичното предприятие няма независим член, ще трябва да бъде назначен такъв служител. Той ще извършва проверки за спазването на Кодекса за етично поведение на хората, работещи в държавните предприятия.

Проверката за почтеност има за цел да установи, че хората, работещи в държавното предприятие, изпълняват правомощията и задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на страната и в интерес на гражданите и обществото. Поне веднъж в годината служителят по почтеността ще представя доклада до ръководството на предприятието за извършените от него проверки.