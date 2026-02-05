Ген. Румен Ралчев за кошмара в "Петрохан": За да работи ДАНС, значи е застрашена националната сигурност

"Имали са друга дейност и чадър, засегнали са нечии интереси", смята експертът по сигурност

Продължава издирването на трима души, свързани с тройното убийство в хижа край "Петрохан", което поставя все повече въпросителни. Сред тях е и собственикът на хижата Ивайло Калушев. Рейнджърите са били обект на проверка за няколко вида престъпления, съобщиха от прокуратурата.

"Явно организацията е имала силна подкрепа. Тогава министър Сандов беше и вицепремиер. Това ги легитимира. Не може да се каже, че този договор е безсмислен", каза експертът по национална сигурност ген. Румен Ралчев по Bulgaria ON AIR.

По думите му, реално тези хора са вършили работа на министерствата.

"Спешно подпомагане на неправителствена организация. Питайте Саша Безуханова защо им е давала толкова неща, кметът Терзиев ги е подпомагал финансово. Една от най-големите охранителни фирми също участва. Откъде идват парите, от тиймбилдинги? Колко хора ще отидат и колко тиймбилдинги ще направят?", попита още ген. Ралчев.

Експертът посочи, че са имали голяма протекция - "от нищото получават джипове, АТВ-та, дронове за десетхи хиляди левове. Това е един проект, от който сега всички се оттеглят".

Според ген. Ралчев, най-вероятно "рейнджърите" са помагали в борбата с нелегалния трафик, но той зададе въпроса дали това не е изместване, "за да си направят техен трафик". "Те са на една пътека, по която след 8 км се минава границата. Вила "Малина" е унищожена, но там периодично спят бежанци. Самата вила е на място, от което може да се ориентират хората. Били са във взаимоотношения с "Гранична полиция", но явно са имали допълнителна дейност", коментира той.

По думите му, бившата хижа "Петрохан" втори път "случайно е запалена и е догоряла, за да се унищожат един куп улики". Експертът добави, че времето е избрано много подходящо.

"От тази страна има стари мини, там са и вагонетките, където се е добивало злато. Говори се и за иманярски набези, имали са карти и са работили в района", коментира още ген. Ралчев. "Малко по-нагоре е река Сребра, където добиват сребро", обърна внимание той.

"Въпросът е доколко са навлезли в тези интереси и дали не са изместили някого. Или изключително дълбока обида на родител, близък партньор или някой от съседната държава", допусна ген. Ралчев.

"Ивайло Калушев и Николай Златков са носители на много информация. Трудно ще ги открият в големия Балкан, ако са убити някъде там. Ако са тръгнали, минали са за много кратко време през границата в Сърбия", на мнение е той.

Експертът по сигурност смята, че родителите са оттеглили сигналите и жалбите си след натиск, който може да е и от официални органи. "За да работи ДАНС по сигналите, значи е застрашена националната сигурност. Тези хора, въпреки че са имали чадър, са били разработвани от ДАНС", отбеляза ген. Ралчев.

Той поясни, че чрез сайта си от НПО-то са набирали членове за тяхната организация, но най-важното е ядрото с какво се занимава.