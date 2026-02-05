АПИ предупреждава: Опасност от поледици в 10 области, бъдете готови

Трасетата се обработват, но прогнозите са за валежи от дъжд и сняг

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Прогнозата на метеоролозите е за снеговалежи в планинските райони, а в 10 области - Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч, София, Пловдив, Перник и Пазарджик, заради ниските температури са възможни поледици. Към момента сняг вали в областите Смолян, Плевен, Благоевград и Пазарджик. Червен код за обилни дъждове е определен от синоптиците в областите Смолян и Кърджали. От образувалата се снежна покривка в двете области се очаква и интензивно снеготопене.

В момента временно поради снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета по път II-37 Батак - Доспат в област Пазарджик, както и през проходите „Превала“ в област Смолян и „Троянски“ в област Ловеч.

Областните пътни управления следят прогнозите и предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата при зимни условия. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.