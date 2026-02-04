Чиновници готови на ефективна стачка заради заплати

Още по темата: Армията спря приема на военни заради политическата криза и бюджета 03.02.2026 19:20

Не са доволни от 5% увеличение

Хора в държавната администрация са готови на стачка, защото не са доволни от повишението на заплатите с 5%, направено с удължителния закон за бюджета. “Напрежението вече наистина е огромно. На дневен ред не стои въпросът дали да протестираме, а кога. Все по-често се говори за ефективна стачка и реално спиране на работа”. Това заяви пред БНР Кремена Атанасова от Синдикат на административните служители към КТ “Подкрепа”.

Инфлацията отдавна е изяла повишението от 5%, отбеляза тя. Хората очакват да получат увеличението на заплатите си за януари през февруари. През януари течеше т. нар. годишно оценяване на държавната администрация, което сега е абсолютно безсмислено.

“Данните за инфлацията касаят изминал период, а всички, работещи в държавната и общинската администрация, ще трябва да покриват своите сметки и разходи през настоящата година. Това увеличение няма по никакъв начин да запази покупателната способност на хората”, каза Кремена Атанасова.

През последните седмици доста колеги напуснаха от различни институции, отбеляза тя. “От Агенция “Социално подпомагане”, от Статистическия институт, от НОИ - едни от ключовите администрации в държавата. Там работата е много, заплащането е твърде ниско. Този процес ще се засили”, каза Кремена Атанасова.