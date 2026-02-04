Варненската МБАЛ „Св. Анна“ иска да възстанови детската хирургия

Варненската спешна МБАЛ „Св. Анна“ ще направи всичко възможно за възстанови дейността на отделението по детска хирургия, което ще спре работа от 1 март заради оставката на петима медици.
Ще се търси екип както чрез преговори със сегашните специалисти, така и чрез привличане на нови, съобщи изпълнителният директор д-р Красимир Петров на съвместен брифинг с председателя на Съвета на директорите на болницата и началник на реанимацията д-р Валентин Власаков.
Двете операционни на отделението и базата му са сред най-модерните в страната. В краен случай те могат да се превърнат в едноскопски център. Докато се търси вариант, от 1 март нуждаещите се от операции деца ще бъдат насочвани към УМБАЛ „Св. Марина“. Д-р Петров призна, че оставките на екипа на отделението са били внезапни, без предварителни разговори и определи като несъстоятелен посоченият мотив - че планови интервенции се извършват само веднъж седмично. „Месечно през миналата година са извършвани средно по 25 операции, 30% от които са били спешни. Не сме отказвали втори оперативен ден и е имало такъв, когато екипът го е поискал“, заяви д-р Власаков.
Докато държавата не си определи ролята по отношение на здравните заведения, които поемат основната спешна дейност, няма да можем да привличаме кадри и да осигурим адекватно заплащане. категоричен бе д-р Петров. По думите му в „Св. Анна“ всяка нощ дежурят по 150-200 души, но тази отговорност не е подплатена с никакви преференции. Не всеки, преминал през Спешния център, се хоспитализира, каквато е практиката в други болници, но това води до намаляване на приходите, посочи д-р Петров. Той добави, че цените на 77% от клиничните пътеки не са актуализирани въпреки поскъпването на лекарства, консумативи и комунални услуги и призова държавата, която е собственик на 74,57% от активите на болницата, да реши какво да е бъдещето й. „Ако говорим за оздравяване, това значи съкращаване на структури. До момента такива са съдовата хирургия и вътрешните болести, където има само консултанти. Продължаваме да поддържаме губещи структури, само защото са от полза на града. Медицината не е бакалия, трябва да лекуваме болния, а не да търсим финансовата изгода", каза д-р Петров.
Той обяви, че от този месец работещите в болницата ще имат нови основни заплати. За лекар със специалност възнаграждението ще е 1500 евро, за медик без специалност - 1300 евро, а за медицинска сестра - 1000 евро. Обезпечаването им ще глътне почти целия ни ресурс, затова работим за рефинансиране и разсрочване на взетия кредит от 6 млн. лв., половината от който вече сме изплатили, обясни д-р Петров. За пример той посочи, че „Пирогов“ има заем от 38 млн. лв. и бе категоричен, че не е притеснен от наредения от здравното министерство одит на болницата, която определи като най-проверяваната в целия регион.