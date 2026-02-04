Във Варна ще обучават гимназисти по 10 нови професии

Безпилотни летателни апарати, балнеология и киберсигурност влизат в програмата

Увеличават класовете за дуално обучение

Осем гимназии от Варна и региона ще предлагат обучение по 10 нови професии през учебната 2026/2027 г. Това съобщи началникът на РУО д-р Ирена Радева след представянето на план-приема в областната управа. Завършващите 4123 седмокласници ще избират между 172 паралелки с 4400 места.

Те са повече, за да бъдат покрити нуждите на украинските деца, които влизат в българската образователна система, обясни Радева. Чуждоезиковите паралелки се запазват 25, а общият брой на профилираните намалява за сметка на професионалните, които са 117 - с 13 повече от тази година.

Сред новите предложения във Варна са обучение по безпилотни летателни средства, дизайн на дигитални и печатни медии, балнеология и възстановителни процедури, дигитално проектиране на мебели и интериор, киберсигурност, образователна медиация и организиране на събития. За първи път ПГ в Белослав ще разкрие професионална паралелка по корабостроене и кораборемонт, а ПГ по селско стопанство в Суворово - по агрономство и агробизнес.

„С план-приема реализираме държавните приоритети да има превес на професионалното образование в сектори, които отразяват нуждите на бизнеса и общините“, каза Радева. От 9 на 12 се увеличават и паралелките за дуално обучение в 7 училища. Във Варненската техническа гимназия, например, така ще се подготвят специалисти по хибридни и електрически превозни средства, нужни на „Градски транспорт“.

Морските професии пак са в графата „защитени“ и класове ще се формират при 9 записани. Във Варненската морска гимназия скоро ще бъде разкрит и областен СТЕМ център, изграден с помощта на ВВМУ и Техническия университет.