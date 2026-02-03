Трагедията в хижа Петрохан: Екоминистерството прекратило договора с НАКЗТ през юни 2025 г.

На 26 юни 2025 година Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е уведомило Сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) за едностранно прекратяване на Рамковото споразумение за сътрудничество. Това съобщиха от ведомството.

По-рано разследващите инцидента с намерените три тела в хижа край прохода Петрохан разкриха, че жертвите са част от първата българска рейнджърска служба - неправителствената организация се казва Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ). По думите им, организацията има признаци на секта.

Споразумението е подписано на 8 февруари 2022 г. между Борислав Сандов в качеството му на министър на околната среда и водите и сдружение НАКЗТ, представлявано от Ивайло Иванов. В него се визира „подкрепа при осигуряване на регулаторни и контролни функции за опазване на околната среда и защитените зони“, обясниха от екоминистерството.

От там допълниха, че във връзка с подписването на рамковото споразумение в МОСВ е извършена вътрешна проверка, при която е установено, че споразумението е с неясен предмет, липсва правно основание и ред за сключването му, както и за преотстъпване на функции по контрол на защитените зони и територии на неправителствени организации.

Още през септември 2022 г. министерството е предприело стъпки за преустановяване на всички дейности на сдружението НАКЗТ, основаващи се на рамковото споразумение, предвид неговата нищожност. В тази връзка са направени редица проверки, за да се установи, че такива дейности не са извършвани, пише в съобщението.

Министерството е сезирало Върховната касационна прокуратура, която е образувала преписка, препратена по компетентност на Софийската градска прокуратура. През октомври 2022 г. е сезирано и Министерството на вътрешните работи за проверка по компетентност.