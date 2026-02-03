Насилието не започва с удар: София говори за червените флагове

„Денят на червените флагове“

Столична община стартира кампанията „Денят на червените флагове“, посветена на ранното разпознаване на токсични връзки и превенцията на насилието. Инициативата е по идея на заместник-кмета на София по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева, реализира се с подкрепата на кмета на София Васил Терзиев и в партньорство с Фондация „Будителките“.

Кампанията поставя фокус върху първите сигнали, че една връзка преминава от близост и доверие към контрол, ревност и страх. Това са моментите, в които превенцията е най-ефективна, но твърде често остава неразпозната или оправдана като „грижа“ или „любов“.

Основен акцент в инициативата е разговорът с младите хора. На 13 февруари 2026 г. от 13:00 ч. ще се проведе онлайн лайв стрийм разговор за ученици от столичните училища. В него популярни и разпознаваеми лица ще говорят открито и на разбираем език за личните граници, натиска да „доказваш“ мъжественост и за токсичните модели на поведение във взаимоотношенията.

В разговора ще участват Papi Hans, Деси Слава, Преслава Фентъм-Флетчър, Филип Буков, Георги Блажев, Павел Колев, Мишо Завинаги и Божидар Костадинов.

Паралелно с онлайн разговора кампанията ще бъде видима и в градската среда. От 2 февруари 2026 г. посланията са разположени на билборди в София. От 10 февруари те ще се появят в метрото и трамваите, а на Мостът на влюбените ще бъде подредена галерия на открито, която представя ключови „червени флагове“ във взаимоотношенията.

Кампанията стъпва върху реална и работеща мрежа от услуги на Столична община за подкрепа на жени, преживели насилие, включително кризисни центрове, правна помощ и социална подкрепа, които са достъпни в момента, в който бъде потърсена помощ.

„За мен политиката означава да действаш навреме, а не след трагедия. Насилието никога не започва с удар. То започва с контрол, със страх и с отнето право на избор. Когато тези сигнали бъдат разпознавани навреме и когато има реална подкрепа, много тежки случаи могат да бъдат предотвратени. Това е смисълът на „Денят на червените флагове“ и това е политиката, която отстоявам“, заяви Надежда Бачева.

С кампанията „Денят на червените флагове“ Столична община заявява ясен ангажимент превенцията да бъде видима, разбираема и достъпна, а младите хора в София да разполагат с информация и подкрепа преди токсичните модели да прераснат в насилие.