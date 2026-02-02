2232 места  в яслите в София под риск

2232 яслени места в София са под риск, ако медицинските сестри над 70 години се пенсионират, предупреди кметът на столицата Васил Терзиев.

Той припомни, че по действащото законодателство всяка яслена група трябва задължително да има поне една медицинска сестра. Когато кадрите не достигат, групите се затварят, дори да има сгради, оборудване и чакащи деца.

“Затова подготвяме предложение за нормативни промени, с които яслите да преминат към системата на предучилищното образование. Това ще позволи по-гъвкави екипи и по-разумно разпределение на медицинските кадри там, където здравната грижа е най-необходима. Тези промени не означават съкращения, а по-добра организация на работата”, обясни Терзиев.

В Столична община е получено писмо от Медицинска федерация “Подкрепа”, в което се изразява тревога от посоката на промените. “Когато има притеснения, разговорът е задължителен. Благодаря на екипите, които вече проведоха срещи с техни представители”, казва още кметът.

“Не искаме сградите, които строим, да пустеят заради структурни ограничения. Затова стратегията “София - град на децата: Първите 7” е нашият отговор на всички предизвикателства в системата”, твърди Терзиев.