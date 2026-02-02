Граждани и община с различни оценки за чистенето на снега във Варна

Коли и автобуси закъсаха по заледени улици

Община Варна и жители на града тотално се разминаха в оценката си за състоянието на пътната мрежа след близо денонощие снеговалеж, придружен със силен вятър. От рано сутринта в понеделник в социалните мрежи шофьори недоволстваха, че булевардите не са почистени, а по-малките улици, особено в кварталите „Възраждане” и „Младост” са почти непроходими. Заради заледяване коли и автобуси закъсаха по ул. „Вяра”, „Дубровник” и на други стръмни отсечки. Пътници се оплакваха, че рейсовете вървят с големи закъснения и дори пропускат курсове.

Според съобщение на общинския пресцентър в целия град обработката на улиците е започнала от 20 часа в неделя, а призори е бил направен обход, който установил, че се чисти. По подадени сигнали към дежурния в общината са били обработени допълнително две кръстовища, отчетоха от администрацията с обобщението, че пътната обстановка във Варна е спокойна, а основните улици са проходими при зимни условия.

Преди ден от кметството съобщиха, че са обезпечили дейността, за която от няколко месеца нямаше изпълнители за част от града. В момента сняг и лед чистят две фирми. Едната отговаря за „Аспарухово” и Аспаруховия мост, а другата - за „Приморски” и „Младост”, но с ангажимент да прави обработки и в другите два района „Одесос” и „Владиславово”. Насред зима те останаха без грижа, след като избраният изпълнител отказа да подпише договор с общината.