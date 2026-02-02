Седмичната анкета на "Труд нюз": Време е България да се извини на Русия

Анкета на trud.bg, проведена в рамките на седем дни с участието на 2662 читатели, всеки от които е гласувал от уникален IP адрес, очертава ясно изразена обществена нагласа по един от най-чувствителните въпроси в българската външна политика – отношенията с Русия.

На въпроса „Време ли е България да се извини на Русия?“ убедително мнозинство от 61.27 процента отговаря с „да“. Този резултат показва натрупано усещане за грешна посока и необходимост от преосмисляне на последните години в българската дипломация. Извинението се възприема не като жест на слабост, а като възможност за възстановяване на диалог, охлаждане на напрежението и връщане към по-балансирана външнополитическа линия, съобразена с националния интерес.

Същевременно 34.64 процента от участниците заявяват, че не смятат подобна стъпка за необходима. Този дял показва, че българското общество остава сериозно разделено. За противниците на извинението подобен акт би означавал морален компромис или отстъпление от евроатлантическата ориентация на страната.

Относително малък, но показателен е делът на колебаещите се – 4.09 процента, които отговарят „не знам“. Това подсказва, че по темата преобладават ясно формирани позиции, а не неопределеност или апатия.

Резултатите от анкетата идват на фона на продължаващата война в Украйна, санкционния режим срещу Русия и рязкото влошаване на двустранните отношения през последните години. В този контекст вотът на читателите на trud.bg може да се тълкува като сигнал за умора от конфронтацията и от последствията ѝ – икономически, енергийни и социални.

Анкетата не дава политическо решение, но отправя ясно послание. Значителна част от българското общество търси деескалация, възстановяване на диалога и по-независима позиция на България във външната политика.

