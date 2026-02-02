Скопие награди медици от "Пирогов"

Медици от Университетската болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов" са наградени от посланика на Република Северна Македония Агнеза Руси Поповска, съобщават на сайта си от лечебното заведение. Наградата е по повод лечението на най-тежко пострадалите деца и младежи при пожара в дискотеката в Кочани през март 2025 г.

При трагичния инцидент загинаха повече от 55 човека, а пострадалите бяха повече от 160, някои от тях бяха транспортирани за лечение в България.

Посланик Поповска връчи наградата на директора на „Пирогов" - д-р Валентин Димитров, който благодари за вниманието и признанието и увери, че болницата винаги е насреща за всички пациенти, които се нуждаят от високоспециализирана помощ.

"По време на посещението си в болницата посланик Поповска се срещна и с медици от Клиниката по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия, като подчерта приноса на екипите на „Пирогов" за оцеляването и възстановяването на децата и младежите, хоспитализирани в лечебното заведение след инцидента. Медиците запознаха посланик Поповска с актуалното състояние на пациентите, които все още продължават да посещават "Пирогов" по определен график", се посочва в информацията.