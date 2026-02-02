„Дунав мост 2“ блокиран: Камиони закъсаха, шофьори чакат с часове

Стотици шофьори са в снежен капан в Монтанско, пътят към граничния пункт „Дунав мост“ 2 е блокиран. Tапата е на международния път Е 79 в участъка Монтана-Димово, в района на село Белотинци, съобщава bTV.

От снощи движението е спряно заради завъртели се тирове. Стотици шофьори са блокирани на пътя – между монтанските села Горна Вереница и Винище или на околовръстния път на Монтана.

Днес започна издърпването на камионите, които са блокирали трасето. След това се очаква пътят да бъде почистен и опесъчен, за да се възстанови нормалното движение.

По думите на един от шофьорите, който пътува за Русия, колоната почти не помръдва, а чакането вече е над 4 часа. Той допълва, че няма никаква официална информация кога ситуацията ще бъде разрешена и движението напълно възстановено.