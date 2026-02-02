От 1 март: Детската хирургия в МБАЛ „Света Анна – Варна“ затваря

От 1 март отделението по детска хирургия в МБАЛ „Света Анна – Варна“ прекратява дейността си. Причината са депозираните оставки от страна на лекарите, работещи там. Медиците са заявили, че започват работа в частно лечебно заведение в Бургас, пише БНТ.

Ръководството на МБАЛ „Света Анна – Варна“ е изпратило официално писмо до директора на РЗИ-Варна, в което информира, че след 1 март пациентите от 0 до 18-годишна възраст, нуждаещи се от специализирана хирургична помощ, трябва да бъдат насочвани по компетентност.

Отделението по детска хирургия е сред последните основно реновирани в МБАЛ „Света Анна – Варна“, с нови операционни зали и цялостно обновена материална база. През последната година, с изключение на последния месец, в който всички работещи в лечебното заведение получиха само основните си възнаграждения заради неизплатени средства от страна на НЗОК и МЗ, лекарските заплати в отделението не са били под размера на 5 минимални работни заплати.