Заляха с червена боя паметника на Альоша

Боядисан е и барелефът на Димитър Благоев пред централата на БСП в Пловдив

Четирима са основните претенденти за лидер на БСП

Паметникът на Альоша на Бунарджика осъмна залят в червена боя, а пловдивчани видяха в това символичен акт. На 1 февруари България почита паметта на жертвите на комунистическия режим. На мястото е бил открит и строшен буркан, в който е била боята.

Поруган е бил и барелефът на Димитър Благев на централата на БСП на ул. “Кръстю Пастухов”. По самата сграда също има червени следи, съобщи социалистката Десислава Йорданова. “Никой никога не ви е спирал да чествате днешния ден. Не разбира кое от това, което сте сътворили през нощта, ви прави много големи мъже и демократи”, написа Йорданова във фейсбук.

В централата на БСП на “Позитано” продължават разговорите за предстоящия конгрес на 7 февруари. В събота пленумът потвърди провеждането му.

Над 20 са номинираните претенденти за лидер на социалистическата партия, но според дългогодишни членове на партията битката ще е между четирима. Това са лидерът на столичната организация Иван Таков, шефа на младежите Габриел Вълков, социалния министър в оставка Борислав Гуцанов и Крум Зарков.