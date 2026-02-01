Зимата провокира свличане на скали в морето край Ахтопол

Дъждовете и влагата тази зима активизираха свлачище в Ахтопол. Свличането на скални маси край източната част на крайбрежната алея в Ахтопол е било забелязано миналата седмица. Тогава късове от скалите са се откъснали и са паднали в морето.

Случаят е докладван, информирани са Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и областният управител на Бургас Владимир Крумов, съобщиха от Община Царево. Районът е обезопасен, засега никой не минава оттам, и мястото се наблюдава, казаха още експерти от Бургас.

Свлачището се намира в близост не само до пешеходната алея, но и до жилищни кооперации в Ахтопол.