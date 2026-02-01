АПИ предупреди за намалена видимост по автомагистралите

Агенция „Пътна инфраструктура“. Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими са при зимни условия.

Поради мъгла е намалена видимостта до 50 метра на автомагистрала (АМ) „Хемус“ от км 34 до км 45, както и на АМ „Тракия“ от км 50 до км 55. Мъгла има и на прохода Петрохан, като видимостта е намалена до 100 метра.

Ограничава се движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите "Рожен", "Превала" и "Печинско" поради снеговалеж и снегопочистване.

Времето над страната е облачно. Температурите са в интервала от -5°С до +7°С. Слаб вятър духа в почти цялата страна.

От пътната агенция призовават шофьорите да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия.