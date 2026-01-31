Откриха мъртва издирваната 80-годишна жена от град Баня

Откриха тялото на 80-годишна жена, обявена за издирване миналия четвъртък.

"Искам да уведомя жителите на град Баня и селата наоколо че майка ми Слободка Томанова, която беше обявена за изчезнала, се намери. Нека Бог да успокои душата й", това написа тази сутрин синът й в групата на града във фейсбук.

Слободка Томанова изчезна на 22 януари, оттогава започна и издирване. За последно е забелязана в 14.57 ч. на ул. Земеделска в района на кръстовището с ул. Родопи. Движела се е в посока ЖП гарата тикайки велосипед.

"Благодаря на всички, които помогнаха за издирването й", написа още синът й.