Мистериозни червени локви се появиха в центъра на Пловдив (ВИДЕО)

Мистериозни червени локви се появиха на няколко места в централната част на Пловдив, предизвиквайки паника и оживени дискусии в социалните мрежи. За случилото се съобщи bTV, цитирайки пост в групата "Забелязано в Пловдив".

Заради червените локви кметът на район Централен започна проверка.

Главният еколог на района и представители на „ВиК“ са на място, за да установят причината за странното явление.

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив също е включена в проверката и ще следи дали червените локви представляват риск за здравето или околната среда.