Детето, решило да се "повесели" с хапче за епилепсия, се извини на майка си

Дете, предозирало лекарство за епилепсия, купено без рецепта, бе спасено в УМБАЛ–Бургас. След като дойде в съзнание, момчето се разплака и се извини на майка си, а в болничната стая плакаха и деца, и родители.

Инцидентът е станал, след като група тийнейджъри свободно закупили медикамента от аптека, въпреки че по закон той се отпуска само с рецепта.

Младежите решили да го приемат „за забавление“, след като прочели коментари в социалните мрежи за ефекта му.

„Веселбата“ приключила в шоковата зала на болницата.

След изпиване на пет таблетки по 75 мг едно от момчетата изгубило съзнание и припаднало на улицата. То е прието в критично състояние, с няколко последователни гърча, и е подложено на промивка на стомаха, интензивно лечение и непрекъснато наблюдение. След няколко дни в болницата детето е изписано у дома.

„Това е поредният случай на предозиране точно с този медикамент, който не трябва да се продава без рецепта. Момчетата дойдоха да видят приятеля си – бяха разкаяни и разстроени. Когато той се върна в съзнание, се разплака и се извини на майка си. Всички плачеха“, разказа д-р Нурай Велиева, педиатър във Второ детско отделение и дежурна в нощта на инцидента.

Полицията е уведомена и е започнало разследване как лекарството е било продадено свободно. По думите на децата то е закупено от малка аптека в Бургас. Медикаментът се използва за контрол на епилептични пристъпи, но при здрави хора може да предизвика обратен ефект – силно възбуждане на мозъка и тежки гърчове.