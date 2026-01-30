Нова опасна мода: Дете в Бургас предозира с лекарство за епилепсия, едва го спасиха

Медикаментът е закупен от аптека без рецепта

Лекари от УМБАЛ – Бургас спасиха живота на дете, предозирало с медикамент за лечение на епилепсия, който по закон се отпуска само с лекарско предписание. Въпреки това лекарството е било закупено свободно от аптека в града от група тийнейджъри, решили да го приемат „за забавление“, след като научили за ефекта му от публикации в социалните мрежи, съобщава БНТ.

Опасният експеримент завършва в Шоковата зала на болницата. След прием на пет таблетки по 75 мг едно от момчетата губи съзнание и припада на улицата. Детето е прието в тежко състояние с опасност за живота, получава гърчове и се налагат спешни реанимационни действия, включително промивка на стомаха и интензивно лечение. След няколкодневно наблюдение състоянието му е стабилизирано и то е изписано.

„Това е пореден случай на предозиране с този медикамент, който не трябва да се продава без рецепта. Когато децата дойдоха да видят приятеля си, всички бяха разкаяни и силно разстроени. След като се събуди, момчето се разплака и се извини на майка си. Плачеха и децата, и родителите“, разказа д-р Нурай Велиева, педиатър във Второ детско отделение на УМБАЛ – Бургас, дежурна в нощта на инцидента.

За случая е уведомена полицията, като е започнало разследване за това как медикаментът е бил продаден без лекарско предписание. По информация на тийнейджърите лекарството е закупено от малка аптека в Бургас. Препаратът се използва за потискане на епилептични пристъпи, но при здрави хора може да има обратен и изключително опасен ефект – силна възбуда на мозъка и тежки гърчове.

Лекарите отчитат тревожна тенденция – през последните месеци зачестяват случаите на деца, приети след предозиране с лекарства и суицидни опити. Сред тях е и случай на 13-годишно момиче, което си инжектирало инсулина на своя леля след любовно разочарование.