Кардиоонкологичната общност се среща във ВМА

От 3 до 5 април 2026 г. в киносалона на Военномедицинска академия (ВМА) ще се проведе национална кардиоонкологична конференция, посветена на едно от най-динамично развиващите се направления в съвременната медицина. Събитието се организира от Дружеството на кардиолозите в България със съдействието на ВМА и утвърждава ролята на Академията като ключов център за развитие на медицинската наука и високоспециализираната клинична практика у нас.

По време на конференцията ще се дискутират кардиотоксичните ефекти на съвременните противотуморни медикаменти и лъчетерапията, както и подходите за тяхната профилактика и контрол, подчертава проф. Лилия Демиревска – член на УС на Дружеството на кардиолозите в България, председател на работната група по кардиоонкология към него и част от екипа на Клиника по кардиология на ВМА.

Форумът ще събере кардиолози, онколози и специалисти по образна диагностика от цялата страна. В програмата са включени сесии с клинични случаи, както и представяне на собствени научни и клинични разработки в областта на кардиоонкологията – доказателство за активния принос на българските специалисти към развитието на дисциплината.

Време е кардиоонкологичната грижа да се превърне в стандарт за добра клинична практика за пациентите с онкологични заболявания – една изключително уязвима група, допълва проф. Демиревска.

С провеждането на подобни научни форуми ВМА затвърждава позицията си на водеща институция, която не само прилага най-високите медицински стандарти, но и активно участва в тяхното създаване и развитие в България.

За повече информация, въпроси и записване за участие: e-mail: [email protected].