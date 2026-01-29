Д-р Стефан Митев: Акупунктурата е театрално плацебо

Чували ли сте за акупунктура с игли в устната кухина? Ако ви звучи като пълна глупост, сте напълно прави. И усложненията не закъсняват.

39-годишен китаец е интубиран за пет дни поради тежко протичащ COVID-19. След изписване от болницата има трудно преглъщане (дисфагия). Мъжът решава да използва "алтернативни методи" за лечение и по-точно "орална акупунктура". При нея езикът се държи с марля и в различни точки в устата се забиват игли. Убодени са общо 8 места.

След 2 дни мъжът получава болка в гърлото и още по-трудно преглъщане. Прегледът открива няколко язви на показаните места. Проведено е лечение с антибиотик и кортикостероид. След 14 дни раните заздравяват. Учудващо, пациентът решава да продължи с акупунктурата...

Напомням, че акупунктурата е театрално плацебо, което може да е опасно. Основава се (уж) на меридиани в тялото и протичащата по тях енергия чи. И двете не съществуват. Акупунктурата е шарлатания, независимо какво ще напишете в коментарите. Не си я причинявайте.