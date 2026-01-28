В УМБАЛ Бургас: Съдови хирурзи върнаха надеждата за майчинство на млада жена

Още по темата: Камъни в жлъчката с рекордни размери извадиха от жена в Пернишката болница (СНИМКИ) 28.01.2026 10:38

Пациентката страда от рядък синдром, има три неуспешни бременности

Съдови хирурзи от УМБАЛ Бургас върнаха надеждата на млада бургазлийка, че отново може да стане майка. Преди да стане пациентка на Клиниката по съдова хирургия, семейството е преживяло тежки загуби – два спонтанни аборта и мъртво раждане в осмия месец.

Тези събития отчаяли семейството. Младата жена не можела да се съвземе, тъй като освен емоционалния срив, я измъчвали постоянна умора, слабост в краката, мускулна болка и стягане при ходене. Краката ѝ били непрекъснато студени.

Тогава тя потърсила помощ от съдовите хирурзи. Поставената ѝ диагноза се оказала рядко заболяване – „Синдром на Лериш“, изключително нетипично за възрастта ѝ – едва 30 години.

„Пациентката сподели, че симптомите са започнали след прекаран COVID-19 преди 2–3 години и оттогава се влошават. „Синдромът на Лериш“ представлява стеснение или запушване на коремната аорта и основните артерии към краката и малкия таз. В резултат кръвта не достига в достатъчно количество до органите в таза“, обясни д-р Майа Стоянова от Клиниката по съдова хирургия на УМБАЛ Бургас.

По думите ѝ именно това е причината за тежките репродуктивни загуби.

„Когато матката не се кръвоснабдява адекватно, тя не може да износи бременността – липсват кислород и хранителни вещества, необходими за нормалното развитие на плода“, допълни д-р Стоянова.

Още повече, жената е имала една успешна бременност преди появата на симптомите, което навежда лекарите на мисълта, че проблемът не е гинекологичен.

Семейството е търсило помощ на много места, но без конкретно решение. Едва след насочването към Клиниката по съдова хирургия на УМБАЛ Бургас се появява шанс за лечение. Стандартният подход при подобни случаи включва голяма и рискова операция с поставяне на изкуствена протеза на коремната аорта – интервенция, която би застрашила както живота на пациентката, така и възможността за нова бременност.

Под ръководството на началника на клиниката проф. д-р Валентин Василев, д.м., е сформиран екип, който предлага смело и различно решение. След прецизна оценка е приложено щадящо минимално инвазивно хирургично лечение, което успешно възстановява кръвоснабдяването без тежка и животозастрашаваща операция.

„Този случай е ценен и от научна гледна точка. Заболяването е изключително рядко в млада възраст и лесно може да остане неразпознато. Той ясно показва, че причината за репродуктивни неуспехи може да бъде и съдова. Навременното откриване и правилното лечение са решаващи за живота и бъдещето на пациентите“, обясни проф. д-р Валентин Василев.