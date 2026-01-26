В Пловдив е обявена грипна епидемия - ето откога влиза в сила

Пловдив ще е в грипна епидемия от 28 януари до 6 февруари т. г. Това обявиха директорът на РЗИ д-р Аргир Аргиров, областният управител проф. Христина Янчева и Мариана Симеонова, началник на отдел в Регионалното управление на образованието (РУО).

В това време децата ще учат онлайн.

„И тази година дойде денят в който трябва да обявим противоепидемичните мерки. От сутринта данните, които са очаквани, 225,18 на 10 000 заболеваемост. Това наложи издаване на заповедта“, обясни д-р Аргиров и изброи мерките, които се въвеждат: -

- Преустановяват се свиждания в лечебни заведения и структури за специални услуги в областта, както и профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации, лечебните заведения трябва да приведат в изпълнение планове за действие в условия на епидемия, да не се допуска смесване на групи в ясли и градини, няма да има присъствени групови извънкласни дейности, екскурзии и спортни празници също.

Изключение правят ученическите олимпиади и състезания. На 31 януари ще има олимпиада по философия областен кръг, на 1 февруари – по химия. Началникът на РУО и директорът на училището ще трябва да организират и контролират осъществяването на мерките, намален брой ученици във всяко помещение, минимум метър и половина дистанция и без струпване на входа и изхода.

Заповедта е съгласувана със София и ще бъде публикувана.