Зеленчуци правят кожата кадифена

Зелето премахва пъпки, картофите - сивкав тен

Известни са ползите от зеленчуците за целия организъм. Те са богати на аминокиселини, лесноусвоими захари, ензими, минерали, витамини, хлорофил и други полезни вещества. Тъй като са богати на целуоза, са прекрасен източник на естествени фибри, които подпомагат доброто храносмилане и очистване на храносмилателния тракт от натрупаните отрови.

Хората, които консумират повече зеленчуци, се радват и на перфектна, изчистена кожа със здравословен цвят. Сред най-полезните за външния вид култивирани растения са морковите, краставиците и доматите.

Морковите държат първенство с доказано високо съдържание на витамин А, който подпомага здравината и пигментацията на кожата. Освен на нея, те влияят благотворно и на лигавиците. Съдържат в изобилие и витамини С и Е, които свързват свободните радикали и предпазват от стареене.

Краставиците се познават като широко приложимо козметично помагало - налепват се по кожата на лицето и шията и на това се дължат красотата и нежният тен на красивите дами. Затова е необходимо да постоите с обелките, докато те изсъхнат. Приета като храна, краставицата отнема прекаленото количество мазнина под кожата.

Доматите са универсален зеленчук. Съдържат много витамин С и Е, а също така и цял коктейл от ценни минерали. Тях приемайте вътрешно, не ги дръжте върху лицето, защото могат да го оцветят неприятно.

Картофите също влияят добре на кожата, благодарение на протеините и витамините С и Е, които се съдържат в тях. Особено важни са те за пушачите, които често имат сивкав тен. Ако не можете да се откажете лесно от цигарите, то поне не се лишавайте от ежедневното приемане на картофи, приготвени по всякакъв начин.

Тиквичките допринасят за чистота на кожата. Ако имате черни точки, комедони и възпалени пъпки, отрежете парченца от тиквичка и намажете засегнатите места. Когато усетите опъване на кожата, ако това не ви притеснява, останете, без да измивате лицето.

Чесънът също е изключително добър за кожата ви. Затова не го избягвайте вечер от менюто си. Вечерята ви ще бъде по-вкусна, а кожата ви ще има неоценим помощник срещу възпаления.

Зелето е използвано изключително широко като източник на красота още от древните гърци и римляни. То има високо съдържание на сяра, витамин С и антиоксиданти (витамин А), които детоксикират, лекуват акне и намаляват възпаленията. Помага за почистване на мазна кожа, намалява бръчките и хидратира. Може да се използва като прясно изцеден сок или като компреси със зелеви листа.