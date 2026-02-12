Анонимно и безплатно изследване за ХИВ и Хепатит С

Бургас ще отбележи 14 февруари - Ден на влюбените, с общинска антиспин - кампания. Планираните дейности, насочени към подрастващи млади хора и обществеността, ще се осъществят от Община Бургас, съвместно с Регионална здравна инспекция и БМЧК-Бургас.

На 13 и 14 февруари, пред „Часовника“, до сградата на Община Бургас, ще започне доброволно и анонимно изследване и консултиране за ХИВ и Хепатит С, с бързи тестове от екип на Регионална здравна инспекция - Бургас, в мобилен медицински кабинет. Екипи от доброволци на БМЧК ще раздават здравно-информационни материали и предпазни средства и ще мотивират гражданите да проверят актуалния си ХИВ статус.

Същото изследване ще се проведе и на 18 февруари, до Дома на НХК.