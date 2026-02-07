Натурален Ozempic: Проучване показва, че семената от чиа могат да намалят апетита и да предпазят от вредни възпаления

Консумацията на семена от чиа може да бъде ключът към защитата на мозъка и тялото от вредните ефекти от консумацията на ултрапреработени храни, сочи ново проучване, съобщава Daily Mail.

Ултрапреработените храни (УПХ), които често са с високо съдържание на наситени мазнини и захари, са свързани с неблагоприятни ефекти върху почти всяка органна система в тялото.

Осъдителен доклад, публикуван от The Lancet миналата година, установи, че средностатистическият човек във Великобритания консумира над половината от дневните си калории чрез непероксидирани полифосфати (UPF).

И това не е лоша новина само за червата ви - повишава нивата на затлъстяване и диабет тип 2 ; диета с високо съдържание на мазнини и захар (HFSS) може да предизвика възпаление в мозъка, увеличавайки риска от когнитивен спад.

Доказано е също, че тези храни нарушават чревно-мозъчната ос, като ефективно нарушават сигналите за ситост и насърчават преяждането.

Но сега бразилски учени казват, че семената от чиа биха могли да предложат решение.

Малките черно-бели семена са богати на омега-3 мазнини и са пълноценен източник на протеини, което означава, че съдържат всичките девет незаменими аминокиселини, от които тялото се нуждае, за да функционира.

Предишни проучвания показват, че ALA, омега-3 мастна киселина, с която са пълни семената от чиа, може да помогне за намаляване на възпалението при пациенти с метаболитен синдром - набор от състояния, включително затлъстяване и високо кръвно налягане, които увеличават риска от диабет тип 2, сърдечни заболявания и инсулт.

За да проверят дали семената могат да обърнат щетите, причинени от западните диети, експерти от Федералния университет на Викоса са изследвали как брашното и олиото, произведени от семената, са повлияли на мозъка на плъховете.

През първите осем седмици от проучването, публикувано в списанието Nutrition , по-голямата част от плъховете са били хранени с диета, предназначена да имитира нездравословните човешки диети с високо съдържание на свинска мас и фруктоза - вид захар.

Тази предварителна фаза е имала за цел да предизвика метаболитни промени в животните, така че те да наподобяват по-скоро човешката популация.

Контролна група е била хранена със стандартна, здравословна диета, за да могат изследователите да сравнят ефектите на семената от чиа върху различни здравни профили.

През следващите 10 седмици едната група продължила диетата с високо съдържание на мазнини и захар без никакви промени, докато другата група била хранена с тази нездравословна диета с добавка на масло от чиа.

Трета група е получавала храна с високо съдържание на мазнини, допълнена с чиа брашно.

След това изследователите събрали проби от мозъчна тъкан за анализ.

Резултатите разкриха съществени разлики между ефектите на брашното от чиа и маслото от чиа върху ситостта и възпалителните маркери.

Плъховете, хранени с масло от чиа, показват повишена активност в специфични гени, които потискат глада, което предполага, че чиата може да насърчава чувството за ситост чрез активиране на този път в централната нервна система.

Тези гени произвеждат протеини, наречени POMC и CART, които сигнализират на тялото, че е консумирало достатъчно енергия, което води до чувство на ситост.

Интересното е, че изследователите не са наблюдавали подобно активиране в групата, хранена с чиа брашно.

Въпреки това, и двете интервенции изглежда подобряват начина, по който мозъкът реагира на лептин - хормон, произвеждан от мастните клетки, свързани с чувството на глад.

В здрав мозък лептинът се свързва със специфични рецептори, за да блокира чувството на глад. Но диетите с високо съдържание на мазнини потискат тези сигнали, което води до лептинова резистентност и преяждане.

Изследователите открили, че храненето на плъхове с продукти от чиа възстановява нормалното функциониране на мозъка, като успешно намалява желанието за преяждане.

Начинът, по който семената от чиа увеличават чувството за ситост, може да се сравни с начина, по който GLP-1 лекарства като Ozempic, Wegovy и Mounjaro, известни още като „мастни инжекции“, притъпяват апетита и водят до загуба на тегло.

Освен контрола на апетита, те открили, че нездравословните диети увеличават експресията на протеин, който активира възпалението в клетките - но чиата помага за притъпяване на този ефект, предпазвайки мозъчните клетки от възпалителни увреждания.

Установено е, че брашното от чиа има по-защитен ефект, като съединенията в брашното се свързват директно с рецепторите за апетит в мозъка.

Екипът заключи: „Консумацията на брашно и масло от чиа, свързана с диета с високо съдържание на мазнини и фруктоза, модулира експресията на гени, участващи в механизмите на ситост и възпалителна реакция... което я прави потенциална стратегия за контрол на метаболитни заболявания, свързани с небалансирано хранене.“

Въпреки тези обещаващи промени в мозъчната активност, екипът подчерта едно важно предупреждение: никое от животните, консумиращи чиа, не е отслабнало.

Една от потенциалните причини за това е, че те са консумирали изключително висококалорична диета, което би могло да прикрие ползите от чиа за теглото, предполагат изследователите.

Те добавиха, че промените в поведението в храненето и последващата загуба на тегло може да изискват по-дълъг период, за да се проявят.

Консумацията на храни с високо съдържание на мазнини, сол и захар и ниско съдържание на витамини и фибри отдавна е свързана с повишен риск от сериозни здравословни проблеми, включително рак, диабет тип 2 и сърдечни заболявания.