Доц. д-р Красимира Христова, кардиолог: Пушенето уврежда сърцето на новороденото

Няма безопасно количество тютюн по време на бременност

Никотинът и токсините от цигарения дим преминават в майчиното мляко

Февруари е месецът, в който различни организации по света изразяват подкрепа за здравето на женското сърце. 80% от сърдечносъдовите заболявания и инциденти при жени могат да бъдат предотвратени чрез осведоменост, образование, здравословно хранене, движение, контрол на стреса и профилактични прегледи, смята доц. д-р Красимира Христова, водещ кардиолог, член на борда на Европейската асоциация по сърдечносъдова образна диагностика и член на Американската кардиологична асоциация.

Доц. Христова е представител у нас на глобалната инициатива Go Red for Women/ Облечи се в червено в подкрепа на жените и женското сърдечносъдово здраве. Тази година в грижата за женското сърце се присъединява и кампанията “Без компромиси”, насочена към превенция на тютюнопушенето и употребата на никотин по време на бременност.

“Бременността е критичен период за женското сърце и за бебето. Всеки навик, който увеличава сърдечносъдовия риск, може да има дългосрочни последици както за майката, така и за новороденото”, обяснява доц. д-р Красимира Христова.

Научни данни показват, че активното тютюнопушене по време на бременност е свързано с множество неблагоприятни ефекти върху плода и майката - включително риск от ниско тегло при раждане, преждевременно раждане и увреждане на белодробното развитие на новороденото. Изследвания установяват, че пушенето увеличава риска от нарушение в развитието на белите дробове при недоносени бебета, дори в отсъствието на други вредни за плода фактори.

Клиничните доказателства са категорични, че тютюнопушенето по време на бременност е свързано с повишен риск от увреждания на сърцето при новороденото, включително някои вродени сърдечни дефекти като отвори в преградата между сърдечните камери и стеснения на изходните пътища на сърцето, които могат да нарушат нормалното кръвообращение още от раждането. Рискът се увеличава с количеството и продължителността на тютюневата експозиция, а пасивното излагане на дим също може да има негативен ефект върху сърдечното развитие на плода. Тези данни подчертават критичната роля на пълното избягване на тютюневи изделия и никотин по време на бременността за защита на сърцето както на майката, така и на новороденото.

По време на кърмене никотинът и токсичните вещества от тютюневия дим преминават в майчиното мляко, макар и в по-ниски концентрации, отколкото в кръвта на майката. Това може да доведе до повишена сърдечна честота, раздразнителност и нарушения в съня на кърмачето. Продължителното излагане на пасивен дим у дома увеличава риска от респираторни инфекции, астма и нарушено белодробно развитие при кърмачета. Някои проучвания показват връзка между тютюневия дим и по-бавно нарастване на теглото и по-нисък апетит при новородените, което може да повлияе на ранното им развитие. Кърмачетата, чиито майки пушат или са изложени на пасивен дим, имат по-висок риск от синдром на внезапна смърт при бебета.

“Няма безопасно количество тютюн или никотин по време на бременност, независимо дали става въпрос за цигари, електронни цигари или нагреваеми тютюневи изделия”, категорична е доц. Христова. Тя посочва и други рискови фактори за здравето на женското сърце по време на бременност: “Високото кръвно е опасно както за майката, така и за развиващия се плод. Редовните измервания и ранното откриване на промени намаляват риска от усложнения, включително прееклампсия. Жени, развили прееклампсия по време на бременност, трябва препоръчително да се проследяват в рамките на 18 месеца, след като родят”.

Ехокардиографията по време на бременност е препоръчителна за оценка на сърдечната функция при жени с рискови фактори (фамилна история на сърдечносъдови заболявания, хипертония, диабет), както и за диагностика на вродени сърдечни малформации при новородените, ако има съмнения за такова състояние.

Баланс в храненето, умерена физическа активност (по препоръка на лекар) и контрол на стреса подпомагат сърдечносъдовото здраве както по време на бременност, така и след това, съветва доц. д-р Красимира Христова.