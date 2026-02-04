Над 300 000  болни от рак в България

Пускат две скринингови програми

Онкоболните у нас са 302 450, като най-голям дял заемат злокачествените новообразувания на млечната жлеза - 51 179 случая, съобщиха от здравното министерство по повод Световния ден за борба с рака.

От МЗ напомниха, че през тази година предстои стартирането на първите две национални скринингови кампании за ракови заболявания, които ще се реализират до 2030 г. Първите доставки на необходимите консумативи се очакват до два месеца.

Първата програма е за рак на маточната шийка. Той заема второ място по честота сред жените на възраст 15-44 години и e на 12-то място сред причините за смърт от рак.

Предстоящият скрининг включва изследване за инфекция с човешки папилома вирус (HPV), като на жените между 25 и 65 години ще бъде предоставен пакет за самостоятелно пробовземане в домашни условия, независимо от здравноосигурителния им статус, обясниха от здравното ведомство.

Втората скринингова кампания е за рак на дебелото черво. Той е най-честото злокачествено заболяване на стомашно-чревния тракт и третият най-разпространен вид рак в света. При ранно откриване 5-годишната преживяемост достига 90%, докато при късно диагностициране значително намалява.