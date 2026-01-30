Варненската спешна болница съди Здравната каса за над 500 000 евро

Още по темата: Областната болница в Сливен съди НЗОК за спрени клинични пътеки 06.06.2017 20:11

Още лечебници трупат дългове заради неплатена надлимитна дейност

Спешната МБАЛ “Св. Анна” заведе дело в срещу НЗОК за неизпълнение на парични задължения по административен договор за оказване на болнична помощ, съобщиха от Административния съд във Варна, предаде репортерът на "Труд news" за региона.

Според исковата молба от август до ноември 2025 г. касата неоснователно е отказала да плати извършена и отчетена медицинска дейност за 525 775 евро. Освен тях здравното заведение претендира за 5573 евро обезщетение за забавата и атакува прилагането на месечните лимити с мотива, че те противоречат на Конституцията и на решение на Конституционния съд от 11 април 2024 г.

В жалбата се подчертава, че МБАЛ “Св. Анна” поддържа денонощен спешен прием на пациенти и затова не може да предвиди броя им, а отказът да се плати оказана медицинска помощ нарушава правата им.

Посочва се още, че към момента на възникване на задълженията НЗОК е разполагала с нужните средства в резерва си, но въпреки изпратената на 12 януари 2026 г. покана за доброволно изпълнение, не е превела парите.

Като резултат, в средата на януари работещите в болницата получиха само основните си заплати, без допълнителни възнаграждения по клинични пътеки и излязоха на протест. Директорът д-р Красимир Петров посочи, че ситуацията е патова и заради ниската субсидия от МЗ за преминал спешен болен, която е едва 46 лв. Той настоя за актуализация на субсидията и за специален статут на спешните болници, които не могат да отказват прием и операции.

Дни по-късно протестът бе подкрепен от медиците от МБАЛ-Варна, позната като Транспортна болница. Оттам посочиха, че касата им е определила месечен лимит от 30 000 лв., който свършва на трето число, а от август до края на годината неразплатената извършена дейност е за над 800 000 лв.

Сходен проблем има и общинската АГ-болница във Варна. Тя е единствената извън столицата с трето ниво на компетентност по неонатология и поема най-тежките случаи в Североизтока.

Заради неплатена надлимитна дейност, неактуализирани от 2024 г. цени на клиничните пътеки и ежегодното намаляване на раждаемостта здравното заведение е натрупало 166 203 евро задължения към доставчици, съобщи управителят проф. Емил Ковачев. Болницата ще получи сумата като целева субсидия от местната хазна, гласува на последното си заседание в четвъртък Общинският съвет.