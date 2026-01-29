Защо дебелеят децата

Килограмите зависят от навиците в семейството

Соковете са скрита калорийна бомба

Забелязали ли сте, че дебелите родители обикновено имат дебели деца? Това е така, защото навиците за хранене се формират още в ранните години, а малките гледат какво правят големите и им подражават. Така че не винаги става дума за генетика.

Днешните деца растат в свят, където храната е постоянно достъпна, нивата на ежедневна активност са намалени, а времето за хранене все по-често е съпроводено с екрани на телефони, таблети и телевизори. В тази среда детското затлъстяване е естествена последица от начина на живот.

Един от ключовите фактори са семейните навици. Детето се ръководи предимно от поведението на възрастните, а не от думите. Ако семейството няма постоянен хранителен режим, възрастните хапват често, ядат, когато са стресирани или докато гледат екрани, детето ще възприеме същите тези поведения. В такава ситуация ограничения като забраната на сладкиши не работят. Те само увеличават интереса към “забранените” храни и често водят до преяждане извън дома.

Темата за соковете заслужава специално внимание. Според лекари това е един от най-недооценените хранителни проблеми при децата с наднормено тегло. Соковете често се възприемат като приемливи или дори здравословни, но когато се консумират редовно, те значително увеличават дневния прием на калории. При това тук не става дума за подсладените газирани напитки, за които няма съмнение, че са вредни, а за уж натуралните сокове от кутия.

Поведенческите фактори също остават значими. Храненето пред екрани пречи на развитието на чувство за ситост. Мозъкът не се фокусира върху храната и детето може да яде повече, отколкото е необходимо.

Нарушенията на съня също влияят пряко върху метаболитните процеси. Експерти отбелязват, че е важно да се установи режим на сън от ранна възраст. За малки деца идеалното време за лягане е около 21 часа, за ученици - около 22 часа, а за възрастни - не по-късно от 23 часа.

Трябва да се вземат предвид и фактори, които не са пряко свързани с храненето - ролята на емоционалния стрес, генетичната предразположеност и заседналия начин на живот. Стресът и липсата на активност могат значително да променят хормоналната регулация и да увеличат склонността към наддаване на тегло.

При децата не може да се използва индексът на телесна маса за измерване степента на затлъстяване, защото при тях от значение са възрастта и ръстът, които се променят. Родителите могат да се ориентират дали детето им има излишна маса, като измерят обиколката на талията. Известно е, че натрупването на мазнини в областта на корема повишава риска от метаболитни и сърдечно-съдови нарушения. Вниманието трябва да бъде повишено, ако обиколката на талията на момиче между 6 и 11 г. е повече от 60 см, на момче на същата възраст - над 65 см, при юноши - над 80 см при момичетата и 90 см при момчетата.

Не правете забележки за килограмите на детето и не заключвайте хладилника. Медицинската практика показва, че промените се възприемат по-лесно, когато не са като наказание. Експерти отбелязват, че здравословните навици се възприемат по-лесно, когато са обяснени чрез разбираеми изображения. Свързването на здравословното хранене и активността с любим герой или персонаж, асоцииран с енергия, сила и интелигентност, помага на децата да разберат по-добре препоръките и да ги приемат без съпротива.