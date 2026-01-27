България – първа в ЕС по антибиотична резистентност

България се нарежда на първо място в Европейския съюз по антибиотична резистентност – тревожна тенденция, зад която стои масовото и често ненужно използване на антибиотици в домашни условия, съобщава NOVA. По експертни оценки до 80% от антибиотиците, приемани без лекарски контрол, са били излишни.

Проблемът се изостря в разгара на грипната епидемия, когато много хора продължават да се самолекуват с антибиотици, въпреки категоричните предупреждения на медиците, че те не действат срещу вирусни инфекции като грипа. Честа практика остава приемът на „останали“ лекарства от домашната аптечка или набавянето им без реална медицинска нужда.

Последиците са сериозни – все повече микроорганизми стават нечувствителни към наличните медикаменти. По думите на епидемиолога проф. Тодор Кантарджиев, страната ни за кратко време е преминала от 14-о до първо място в ЕС по консумация и резистентност към антибиотици. В Европа всяка година около 35 хиляди души умират от инфекции, които вече не се повлияват от лечение.

Специалистите предупреждават, че рискът се увеличава и когато антибиотичната терапия се прекъсва преждевременно.

„Така не унищожаваме микроорганизмите, а ги правим по-устойчиви“, посочи главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

В отговор на проблема правителството прие със закъснение Национална програма за борба с антибиотичната резистентност, която ще се изпълнява до 2029 г. и ще разполага с бюджет от близо 2,5 млн. евро. В нея ще бъдат включени не само здравните институции, но и експерти от секторите „Земеделие“ и „Околна среда“. Предвиждат се проверки за антибиотични остатъци в природата, както и проучвания на алтернативни терапии – като бактериофаги и антимикробни пептиди.

Личните лекари ще получат и бързи диагностични тестове, които да ограничат ненужното изписване на антибиотици. Въпреки че медикаментите се отпускат само с рецепта, фармацевтите признават, че системата често се заобикаля – най-вече заради желанието на пациентите да „спестят преглед“.