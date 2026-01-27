Дни на отворените врати за кариерно развитие във ВМА

От 16 до 20 февруари 2026 г. ще се проведат Дни на отворените врати за кариерно развитие във Военномедицинска академия, съобщиха от лечебното заведение. 

Инициативата се провежда за четвърта поредна година с цел да бъдат представени специалностите „Военен лекар“ и „Военна медицинска сестра“ пред ученици от 11 и 12 клас.

Зрелостниците ще имат възможност и да се запознаят отвътре с модерната материална база и оборудване на световно ниво, както и да наблюдават на живо демонстрации във Военномедицинския симулационен тренировъчен център.

"Наши специалисти ще отговорят на всички въпроси, свързани със спецификата, възможностите и предизвикателствата на работата в структурите на ВМА от кандидатстудентските изпити, през обучението до възможностите за професионално и кариерно развитие", отбелязват от ВМА.

Какви са предимствата?

Пълна държавна издръжка по време на следването си и гарантирана дългосрочна професионална реализация в редиците на Българската армия са само част от предимствата на програмата. Освен това, бъдещите медици под пагон не заплащат такси за обучение и двата университета, имат безплатно настаняване в общежития, безплатно хранене, медицинско и униформено облекло, безплатно медицинско обслужване.

По време на следването си курсантите получават ежемесечна стипендия от 800 до 850 лв., като имат възможност и за допълнителна стипендия за успех – между 150 и 200 лв.

След завършването им се издават две дипломи: магистър по „Медицина” и бакалавър по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”, възможност за специализация във ВМА, повишаване на квалификацията в България и във всички страни-членки на НАТО.

