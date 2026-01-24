Хората, ваксинирани срещу херпес зостер, остаряват по-бавно: Какво е обяснението?

Проучване установи, че хората, ваксинирани срещу херпес зостер, остаряват по-бавно. Ваксината не само предпазва от обрив, но и намалява хроничното възпаление и препрограмира имунната система, забавяйки процеса на стареене, пише Newsweek.

Ново проучване установи, че ваксината срещу херпес зостер има повече ползи, отколкото си мислим, тъй като може да забави стареенето. Това се предполага от данни, анализирани от изследователи от Училището по геронтология „Леонард Дейвис“ към Университета на Южна Калифорния, които са изследвали резултатите на повече от 3800 души.

Проучването, публикувано в The Journals of Gerontology, установи, че хората, получили ваксина срещу херпес зостер между 2008 и 2018 г., са остарели средно по-бавно. За да разберат биологичните процеси зад това явление, учените са разгледали повече от просто хронологичната възраст.

Нашата биологична възраст се определя от генетичния ни профил и средата, в която израстваме. Те могат да варират драстично между двама души, родени в един и същи ден.

Изследователският екип използва Проучването за здраве и пенсиониране в Съединените щати, за да анализира данни от кръвни проби, събрани през 2016 г., физически оценки и записи за история на ваксинация срещу херпес зостер. Проучването се фокусира върху измерването на седем ключови маркера за биологично стареене, представляващи възпаление, имунитет, кръвоток, невродегенерация и различни генетични поведения, пише Index.

Освен това, за всеки участник е изчислен комбиниран биологичен скор за стареене, за да се предскаже здравословното състояние, риска от заболяване и продължителността на здравословния живот. След анализ на данните, който е взел предвид социално-демографските и други здравни променливи, е установено, че ваксината срещу херпес зостер има ясен ефект: тя намалява оценките за възпаление и стареене.

През 2006 г. ваксината срещу херпес зостер беше одобрена за хора над 60-годишна възраст, тъй като варицелата в детска възраст може да се повтори по-късно в зряла възраст като херпес зостер, тъй като и двете заболявания са свързани с един и същ вирус.

Херпес зостер може да се появи на всяка възраст при хора, заразени с вируса. Проявява се като болезнен, мехурест обрив, който най-често се появява по торса и може да причини сериозно увреждане на нервите при по-възрастни хора и такива с отслабена имунна система.

Последните изследвания започнаха да изследват страничните ефекти на ваксините отвъд първоначалното им предназначение. Ваксините срещу херпес зостер и грип могат да намалят риска от деменция и други невродегенеративни заболявания. Въпреки това, все още никоя група не е изследвала възможната връзка между ваксината срещу херпес зостер и стареенето.

Учените обясняват, че ваксината може да повлияе на биологичното стареене чрез ремоделиране на имунните клетки, което води до по-ниски нива на възпаление в цялата система. Хроничното възпаление е свързано с възрастово обусловени заболявания като когнитивен спад и сърдечни заболявания. Това е процес, който лекарите наричат възпаление или стареене, свързано с възпаление.

Според автора на изследването Юнг Ки Ким, като помага за намаляване на възпалението, може би като предотвратява повторното активиране на вируса, който причинява херпес зостер, ваксината може да играе роля в по-дългото ни здраве. Айлийн Криминс, професор в Университета на Южна Калифорния, подчерта, че са необходими още изследвания, но резултатите вече показват, че ваксината играе потенциална роля за здравословното остаряване.