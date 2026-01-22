Подозират човешкия папилома вирус за участие в рака на белия дроб

Свързва се и с повишен риск от деменция

В Европейската седмица за профилактика на рака на маточната шийка (19-25 януари), която се отбелязва в България за 19 поредна година, Коалиция HPV напомня в социалните мрежи и интернет пространството за участието на човешкия папилома вирус (HPV) в редица ракови заболявания и за възможностите за превенция чрез съществуващите срещу него ваксини.

Над 90% от мъжете и над 80% от жените се заразяват с HPV поне един път в живота си, а възможните последствия са рак на маточната шийка, вагина, вулва, анус, пенис, устна кухина и фаринкс, генитални брадавици.

Ракът на маточната шийка често е определян като “рак на младите”, тъй като заема второ място по честота сред онкологичните заболявания при жените на възраст между 15 и 44 г. В световен план заболяването се нарежда на 4-то място сред най-често срещаните онкологични заболявания при жените, като в държави с въведени имунизационни и скринингови програми то е едва на 10-11-о място по честота.

По световна статистика от HPV са причинени 91% от случаите на рак на маточната шийка, 91% от рака на ануса, 75% от рака на вагината, 70% от рака на орофаринкса и фаринкса, 69% от рака на вулвата и 63% от рака на пениса. Учените подозират също участието на HPV в развитието на онкологични заболявания на белия дроб, мозъка, стомаха и яйчниците. Освен това HPV влошава репродуктивното здраве при жените и мъжете, а персистиращата инфекция с вируса се свързва и с повишен риск от настъпване на деменция.

От 2025 г. след консенсус от лекари - общопрактикуващи, акушер-гинеколози, онколози, педиатри, се изготви и стартира Национална програма за първична профилактика на раковите заболявания, причинявани от HPV (2025 - 2030 г.), в която освен момичета от 10 до 14 г. бяха включени и момчетата от 10 до 14 ненавършени години. А от началото на 2026 г. вече се прилагат безплатни HPV ваксини и за пропусналите да се ваксинират момичета от 15 до 18 ненавършени години.